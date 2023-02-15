Як правильно помити свого собаку, щоб він вас не розлюбив

Собаки хоч і люблять плавати й валятися в багнюці, але митися у ванні, особливо після прогулянок, вони не дуже люблять.

Related video

Собаки, на відміну від котів, досить спокійно сприймають банні процедури. Але якщо собака живе у квартирі, любить спати на ліжку й дивані, а на вулиці не надто чисто, то миття стає щоденною рутиною, від якої пси не в захваті. Однак є способи мінімізувати неприємні відчуття й перетворити миття собаки зі справжнього випробування на приємну процедуру і для вас, і для вашого вихованця. Про це пише Southern Living.

Власники собак хоча б раз на місяць віддать перевагу водити вихованців до грумера. Особливо це стосується довгошерстих або декоративних порід. Але мити собак доводиться набагато частіше, адже вони люблять бігати під час прогулянки та нерідко вляпуються в багнюку.

Грумери вміють поводитися з тваринами, до того ж у них є все обладнання, але ви теж можете навчитися керувати своїм вихованцем так, щоб він потім не ображався на вас годинами та не вважав миття катуванням.

Як часто потрібно мити собаку

За даними Американського клубу собаківництва, частота купання собаки залежить від її породи, віку, довжини шерсті й типу шерсті. Більшість собак прийнято мити, коли їхня шерсть стає брудною та з'являється "пах собаки". Породи, які не линяють і не мають проблем зі здоров'ям, зазвичай потребують купання щомісяця. Але лапи собакам миють набагато частіше.

[ + – ] Не всі собаки люблять водні процедури

Якщо у вас дуже молоде цуценя, рекомендується трохи почекати з купанням. Цуценята не можуть регулювати температуру свого тіла, тому їхнє перше купання не повинно бути раніше, ніж у віці восьми тижнів.

Як часто потрібно розчісувати собаку

Ви повинні часто розчісувати собаку між купаннями, щоб її шерсть залишалася свіжою та блискучою, але не більше одного разу на день для довгошерстих собак. Короткошерсті собаки вимагають менше догляду за шерстю, ніж довгошерсті.

[ + – ] Вичісувати собак потрібно частіше, ніж мити

Собаки з довгою, шовковистою або кучерявою шерстю потребують щоденного розчісування, щоб їхня шерсть не сплутувалася та не скочувалася в ковтуни. Особливо це стосується зон біля вух, пахвових западин або на задній частині лап.

Собаки з короткою шерстю не потребують частого розчісування, але вони теж линяють, а вичісування допомагає зменшити кількість шерсті в будинку.

Як мити собаку

Не дивно, що купання собаки в домашніх умовах може бути складним завданням. Але ключ до того, щоб ваше цуценя звикло до купання, полягає в тому, щоб зробити його приємним. Спочатку вичешіть шерсть собаки перед купанням. Це допоможе видалити сплутану шерсть і ту, що випала, яка подразнює шкіру собаки.

[ + – ] Собак потрібно мити дбайливо та пригощаючи ласощами

Якщо є можливість мити собаку на вулиці, краще вибрати цей спосіб, там можна спокійно розбризкувати воду, не боячись потопу, але слід пам'ятати, що собака може вирватися відразу після миття й забруднитися знову. І покладіть у ванну килимок, щоб лапи собаки не ковзали.

Заздалегідь підготуйте все, що вам знадобиться: шампунь для собак (людський їм не підійде), заткніть вуха собаки ватними тампонами, щоб вода не потрапила туди.

Мийте собаку від шиї вниз, втираючи шампунь у шерсть собаки та споліскуючи теплою водою. Уникайте морди собаки. Її краще протерти вологим рушником або м'якою мочалкою. Потім обітріть рушником.

Собак можна сушити феном, але дуже дбайливо: гаряче повітря може обпекти шкіру вашого вихованця.

Ось кілька правил для собачого купання

Використовуйте неслизьку та зручну ванну або використовуйте килимок;

Спробуйте прийняти душ разом із цуценям. Тоді їм буде не так страшно;

Не лякайте собаку та не кричіть на нього;

Якщо собаці не подобається проточна вода, трохи наповніть ванну, перш ніж помістити туди собаку;

Використовуйте ковшик, щоб поливати собаку водою, а не душ;

Дайте побільше частування як заохочення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим не можна годувати собаку. Особливо для них шкідливі солодощі, а виноград і родзинки можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю.