Самолет Элвиса Пресли, простоявший 40 лет в пустыне, продали за четверть миллиона долларов

Роскошный, но ветхий самолет короля рок-н-ролла много лет не летал и ржавел в пустыне Нью-Мексико.

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На аукционе продали роскошный частный самолет Элвиса Пресли, на котором он летал в 1970-х, незадолго до своей смерти. Почти сорок лет самолет простоял без дела в пустыне. Об этом пишет Daily Mail.

Начальная ставка на Lockheed 1329 Jetstar 1962 года была 100 тысяч долларов, но ставки росли, пока его не продали за 260 тысяч. Покупатель, делавший ставки по телефону, пожелал остаться анонимным.

[ + – ] Lockheed 1329 Jetstar 1962 года сорок лет простоял в пустыне Фото: Mecum Auctions

Самолет Lockheed был куплен в декабре 1976 года за 840 тысяч долларов, менее чем за год до смерти Элвиса в августе 1977 года. После им владел бизнесмен Джим Гальярди, который купил самолет на аукционе в 2017 году за 430 000 долларов.

Он хотел перевезти самолет на Мадеру и использовать для привлечения туристов, но так ни разу и не появился на аэродроме Международного авиационного центра Розуэлла (ROW). в Нью-Мексико.

Это был только один из нескольких частных самолетов Элвиса Пресли.

У "короля" также был изготовленный на заказ Convair 880 названный "Лиза Мари" в честь дочки, с позывным Hound Dog one, а также еще один JetStar с позывным Hound Dog two.

Присцилла Пресли, вдова Элвиса, рассказывала, что "король" обожал коллекционировать автомобили и самолеты, потому что это "приносило ему радость".

Lockheed 1329 Jetstar 1962 года, принадлежавший Элвису Пресли, почти четыре десятилетия стоял без дела и снаружи сильно поистрепался. Красная и белая краска облезла. Также изношена и кабина, но пассажирский салон остался в хорошем состоянии.

Фото: Mecum Auctions Фото: Mecum Auctions Фото: Mecum Auctions Фото: Mecum Auctions

Все кресла и диваны обиты красным бархатом, полы отделаны красной ковровой дорожкой.

Согласно сайту аукциона Mecum Auctions, бортовая развлекательная система включала телевизор, видеомагнитофон RCA и кассетный аудиоплеер, а также порты для наушников с элементами управления звуком на каждом сиденье.

Самолет, рассчитанный на девять пассажиров, был украшен позолотой, также в нем был камбуз с микроволновкой и большой туалет.

После премьеры байопика "Элвис" и после смерти единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари, интерес к его наследию и памятным вещам сильно вырос. Однако, чтобы насладиться своей покупкой, тайному владельцу самолета придется его разобрать. Летать он больше не может.

Напомним, Лиза Мари Пресли, единственный ребенок легендарного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, умерла в 54 года. Ее похоронили на семейном кладбище в Грейсленде, имении Пресли.