Літак Елвіса Преслі, який простояв 40 років у пустелі, продали за чверть мільйона доларів

Розкішний, але старий літак короля рок-н-ролу багато років не літав й іржавів у пустелі Нью-Мексико.

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На аукціоні продали розкішний приватний літак Елвіса Преслі, на якому він літав у 1970-х, незадовго до своєї смерті. Майже сорок років літак простояв без діла у пустелі. Про це пише Daily Mail.

Початкова ставка на Lockheed 1329 Jetstar 1962 була 100 тисяч доларів, але ставки росли, поки його не продали за 260 тисяч. Покупець, який робив ставки по телефону, захотів залишитися анонімним.

[ + – ] Lockheed 1329 Jetstar 1962 року сорок років простояв у пустелі Фото: Mecum Auctions

Літак Lockheed був куплений у грудні 1976 року за 840 тисяч доларів, менш як за рік до смерті Елвіса в серпні 1977 року. Після цього ним володів бізнесмен Джим Гальярді, який купив літак на аукціоні в 2017 році за 430 000 доларів.

Він хотів перевезти літак на Мадеру та використати для залучення туристів, але так жодного разу і не з'явився на аеродромі Міжнародного авіаційного центру Розвелла (ROW) у Нью-Мексико.

Це був лише один із кількох приватних літаків Елвіса Преслі.

У "короля" також був виготовлений на замовлення Convair 880 названий "Ліза Марі" на честь дочки з позивним Hound Dog one, а також ще один JetStar із позивним Hound Dog two.

Прісцила Преслі, вдова Елвіса, розповідала, що "король" любив колекціонувати автомобілі та літаки, тому що це "приносило йому радість".

Lockheed 1329 Jetstar 1962 року, що належав Елвісу Преслі, майже чотири десятиліття стояв без діла і зовні сильно потріпався. Червона та біла фарба облізла. Також зношена кабіна, але пасажирський салон залишився в хорошому стані.

Фото: Mecum Auctions Фото: Mecum Auctions Фото: Mecum Auctions Фото: Mecum Auctions

Усі крісла та дивани оббиті червоним оксамитом, підлога оздоблена червоною килимовою доріжкою.

Відповідно до сайту аукціону Mecum Auctions, бортова розважальна система враховувала телевізор, відеомагнітофон RCA та касетний аудіоплеєр, а також порти для навушників з елементами керування звуком на кожному сидінні.

Літак, розрахований на дев'ять пасажирів, був прикрашений позолотою, також у ньому був камбуз із мікрохвильовою піччю і великий туалет.

Після прем'єри байопіка "Елвіс" і після смерті єдиної дочки Елвіса Преслі Лізи Марі, інтерес до його спадщини та пам'ятних речей сильно зріс. Однак, щоб насолодитися своєю покупкою, таємному власнику літака доведеться його розібрати. Літати він більше не може.

Нагадаємо, Ліза Марі Преслі, єдина дитина легендарного короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, померла у 54 роки. Її поховали на сімейному цвинтарі у Грейсленді, маєтку Преслі.