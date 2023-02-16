16 февраля 2023 года: святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, конфликтовать, оскорблять людей. Также лучше не брать деньги взаймы и носить вещи черного цвета.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых Семена Богоприемника и Анны Пророчицы. В народе этот праздник называли еще Хранители младенцев. В этот день верующие молятся за новорожденных детей.

В Украине 16 февраля — День единения и День военного журналиста

Что нельзя делать 16 февраля:

таить злые помыслы

шить, вязать, вышивать, заниматься рукоделием

надевать одежду черного цвета

брать в долг

одалживать деньги

употреблять спиртные напитки

Народные приметы и поверья:

► много снега – к дождливому лету

► воробьи громко чирикают – к ранней весне

День ангела празднуют:

Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей

Родились сегодня:

1731 — Марчелло Баччарелли (ум. 1818), итальянский художник-портретист эпохи барокко

А также в этот день:

1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона

1948 — американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана

2005 — вступил в силу Киотский протокол