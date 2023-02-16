16 февраля 2023 года: святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться, конфликтовать, оскорблять людей. Также лучше не брать деньги взаймы и носить вещи черного цвета.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых Семена Богоприемника и Анны Пророчицы. В народе этот праздник называли еще Хранители младенцев. В этот день верующие молятся за новорожденных детей.
В Украине 16 февраля — День единения и День военного журналиста
Что нельзя делать 16 февраля:
- таить злые помыслы
- шить, вязать, вышивать, заниматься рукоделием
- надевать одежду черного цвета
- брать в долг
- одалживать деньги
- употреблять спиртные напитки
Народные приметы и поверья:
► много снега – к дождливому лету
► воробьи громко чирикают – к ранней весне
День ангела празднуют:
Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей
Родились сегодня:
1731 — Марчелло Баччарелли (ум. 1818), итальянский художник-портретист эпохи барокко
А также в этот день:
1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона
1948 — американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана
2005 — вступил в силу Киотский протокол