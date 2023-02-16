16 лютого 2023 року: святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці – чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, конфліктувати, ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і носити речі чорного кольору.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці. У народі це свято називали ще Хранителі немовлят. Цього дня віряни моляться за новонароджених дітей.

В Україні 16 лютого — День єднання та День військового журналіста.

Що не можна робити 16 лютого:

таїти злі помисли;

шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;

одягати одяг чорного кольору;

брати в борг;

позичати гроші;

вживати спиртні напої.

Народні прикмети та повір'я:

► багато снігу — до дощового літа;

► горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.

День ангела святкують:

Адріан, Азарія, Анна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій

Народилися сьогодні:

1731 — Марчелло Баччареллі (пом. 1818), італійський художник-портретист епохи бароко

А також у цей день:

1923 — Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона

1948 — американським астрономом Джерардом Койпером відкрито Міранду, супутник Урана

2005 — набув чинності Кіотський протокол