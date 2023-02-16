16 лютого 2023 року: святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці – чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися, конфліктувати, ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і носити речі чорного кольору.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці. У народі це свято називали ще Хранителі немовлят. Цього дня віряни моляться за новонароджених дітей.
В Україні 16 лютого — День єднання та День військового журналіста.
Що не можна робити 16 лютого:
- таїти злі помисли;
- шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;
- одягати одяг чорного кольору;
- брати в борг;
- позичати гроші;
- вживати спиртні напої.
Народні прикмети та повір'я:
► багато снігу — до дощового літа;
► горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.
День ангела святкують:
Адріан, Азарія, Анна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій
Народилися сьогодні:
1731 — Марчелло Баччареллі (пом. 1818), італійський художник-портретист епохи бароко
А також у цей день:
1923 — Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона
1948 — американським астрономом Джерардом Койпером відкрито Міранду, супутник Урана
2005 — набув чинності Кіотський протокол