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Стиль життя

16 лютого 2023 року: святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці – чого сьогодні не можна робити

Зображення святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці
Зображення святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці

Сьогодні не можна сваритися, конфліктувати, ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і носити речі чорного кольору.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці. У народі це свято називали ще Хранителі немовлят. Цього дня віряни моляться за новонароджених дітей.

В Україні 16 лютого — День єднання та День військового журналіста.

Що не можна робити 16 лютого:

  • таїти злі помисли;
  • шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;
  • одягати одяг чорного кольору;
  • брати в борг;
  • позичати гроші;
  • вживати спиртні напої.

Народні прикмети та повір'я:

► багато снігу — до дощового літа;

► горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.

День ангела святкують:

Адріан, Азарія, Анна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій

Народилися сьогодні:

1731 — Марчелло Баччареллі (пом. 1818), італійський художник-портретист епохи бароко

А також у цей день:

1923 — Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона

1948 — американським астрономом Джерардом Койпером відкрито Міранду, супутник Урана

2005 — набув чинності Кіотський протокол