Названа причина, по которой принц Уильям носит две пары часов

Принц Уэльский был замечен в двух парах часов одновременно за последние несколько недель.

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Для своих последних двух публичных мероприятий с женой принцессой Кейт принц Уильям сделал необычный выбор стиля, решив носить две пары часов, по одному на каждом запястье.

На одной руке принц Уэльский носил часы Omega Seamaster 300m, подарок его матери, принцессы Дианы, которые он носит уже более 20 лет. На другой руке он носит высокотехнологичные смарт-часы Garmin Forerunner 245.

[ + – ] Принцесса Диана носила две пары часов в 1981 году Фото: Getty Images

Ее выбор был чисто практическим: люди считают, что она просто присматривала за часами мужа, пока он играл в поло, но стилистическое решение принца Уильяма, вероятно, будет другим.

Почему принц Уильям носит две пары часов?

Учитывая, что одни часы Уильяма имеют сентиментальную ценность и представляют собой часы классического стиля, маловероятно, что он захочет отказаться от их ношения в пользу менее шикарных часов. Однако Garmin — это выбор образа жизни, позволяющий королевской семье следить за своим телом и здоровьем.

[ + – ] Принц Уильям стал носить две пары Фото: Getty Images

Любимый трекер физической активности принца Уэльского имеет множество функций, включая мониторинг сердечного ритма и отслеживание количества шагов, что позволяет ему улучшать свою физическую форму, и не отставать от своей спортивной жены, принцессы Кейт.

Принц Уильям не единственный член королевской семьи, который любит следить за своим уровнем физической подготовки. Его мачеха, королева-консорт Камилла, несколько лет носила FitBit Charge, а его дядя, принц Эдвард, также был замечен с трекером активности.

С тех пор, как Камилла стала королевой-консортом, она реже носила свой фитнес-браслет, заменив его часами Cartier, что заставило королевских наблюдателей задаться вопросом, не считается ли фитнес-трекер слишком неформальным для супруги короля.

Будет интересно посмотреть, продолжит ли принц Уильям носить свой трекер, поскольку его королевская роль становится все более серьезной и значимой.

Также Фокус писал о трогательной истории любви принца Уильям и Кейт Миддлтон в фотографиях.