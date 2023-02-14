Трогательная история любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон в фотографиях

В апреле принц Уильям и принцесса Кейт отметят 12 лет со дня их волшебной свадьбы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За свадьбой королевской пары наблюдали миллионы людей во всем мире, и она закрепила за собой статус одного из самых фантастических королевских событий последних лет.

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Принц Уильям и Кейт, которые сейчас являются гордыми родителями троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, познакомились в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году.

Кейт впервые привлекла внимание Уильяма, когда приняла участие в благотворительном показе мод в бикини и прозрачном платье. Дружба пары вскоре переросла в романтические отношения и они даже жили в одной квартире на втором курсе университета.

Давайте оглянемся назад, чтобы увидеть, как начиналась их история любви.

Университет Святого Андрея, 2002 год

Фото: Getty Images

Считается, что Кейт впервые завоевала расположение Уильяма после того, как приняла участие в благотворительном показе мод в марте 2002 года. Принц заплатил 200 фунтов стерлингов за билет в первый ряд, чтобы посмотреть на красивую студентку, которая, как многие считают, вдохновила его продолжать учебу, когда ему было трудно освоиться в университетской жизни.

Однако в это время Кейт встречалась с другим. Симпатичная брюнетка не встречалась с Уильямом, пока не рассталась со своим предыдущим бойфрендом.

Катание на лыжах, 2004 год

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В апреле 2004 года была опубликована первая фотография пары. Через четыре месяца после того, как между парой расцвел роман, стало известно, что принц Уильям действительно наслаждается своими первыми серьезными отношениями с этой симпатичной брюнеткой. Сообщалось, что она провела несколько выходных в отдаленном коттедже в поместье королевы Балморал и предприняла кропотливые шаги, чтобы сохранить их многообещающую близость в тайне.

Выпускной, 2005 год

[ + – ] Принц Уильям Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В июне 2005 года университетская жизнь Уильяма и Кейт подошла к концу. После церемонии вручения дипломов пара, к которой присоединились их семьи, вместе посетила праздничный обед и с нетерпением ждала своей жизни. Имея возможность жить в виртуальном уединении во время учебы, им не будет предоставлена такая роскошь, когда они выберутся из безопасности и попадут в большой, широкий мир.

Первая королевская свадьба вместе, 2006 год

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В мае 2006 года Кейт присутствовала на свадьбе дочери герцогини Корнуольской Лауры Паркер Боулз и ее мужа — модели нижнего белья Calvin Klein, ставшего бухгалтером Гарри Лопеса. Это было их первое совместное появление на семейной свадьбе, и королевские наблюдатели восприняли это как знак того, что Кейт готовится стать постоянным участником жизни Уильяма.

Кейт защищает свою личную жизнь, 2006 год

Фото: Getty Images

Ее присутствие вызвало ажиотаж в средствах массовой информации, и слухи о помолвке не утихали, поскольку Кейт сравнивали с покойной матерью Уильяма — Дианой — в ее элегантном красном пальто и черной шляпе. Внезапно Кейт стала мишенью для папарацци. За повседневной жизнью молодой пары внимательно следили.

К январю адвокаты будущей принцессы объявили, что рассматривают судебный иск против фотографов, отслеживающих каждое ее движение, и в ответ британские газеты запретили использование снимков папарацци. Однако в марте она подала жалобу в Комиссию по жалобам на прессу из-за опубликованной в Daily Mirror фотографии папарацци, на которой она идет на работу .

Газета принесла публичные извинения и жалоба была отозвана. Но давление, которое оказывалось на их союз, в конечном итоге стало для них невыносимым.

Слухи о расколе, 2007 год

Фото: Getty Images

В апреле того же года общественность была потрясена сообщениями о том, что королевская чета, изображенная здесь на скачках в Челтнеме всего месяц назад, разошлась. В то время как Кларенс-Хаус отказался комментировать раскол, королевский корреспондент BBC Питер Хант сказал: "Это неожиданно, потому что он (союз) казался очень стабильным и очень устойчивым".

Источники, однако, утверждали, что их решение было принято полюбовно и обоюдно. "Ни моя клиентка, ни ее семья не будут разговаривать с прессой или средствами массовой информации, а также комментировать или не записывать информацию, касающуюся вопросов, о которых стало известно сегодня утром", — заявил адвокат Кейт.

Уильям отказывается от комментариев, 2007 год

Фото: Getty Images

К июлю пара так и не воссоединилась официально. Несмотря на то, что Челси Дэви заняла место рядом с принцем Гарри на концерте для Дианы, Кейт сидела двумя рядами позади королевского контингента в Королевской ложе. Принц Уильям, со своей стороны, молчал о статусе их отношений.

За день до концерта на Уэмбли, который должен был состояться в день 46-летия его матери, он был ошеломлен вопросом о том, будет ли Кейт присутствовать. "У меня много друзей. Все будут там ночью, и это будет очень хорошая ночь", — сказал он.

Кейт и Уильям побывали на Сейшелах в 2007 году

Отдых для двоих состоялся в августе 2007 года, когда Уильям увез Кейт на Сейшельские острова, поскольку в Великобритании распространились сообщения о том, что красавица-брюнетка получила ключи от официальной резиденции Уильяма, Кларенс-Хаус. Сообщается, что в попытке сохранить свои отношения в тайне, пара забронировала весь курорт стоимостью 20 000 фунтов стерлингов и зарегистрировалась под именами Мартин и Розмари.

"Они подумали, что будет забавно использовать шуточные имена", — сообщил газете местный источник. "Они наслаждаются, притворяясь обычной молодой влюбленной парой на романтическом отдыхе". Чтобы еще больше гарантировать их конфиденциальность, сын президента Сейшельских островов установил зону отчуждения вокруг Дероша, райского острова с пальмами, где они остановились.

Кейт посещает Балморал, 2007 год

Пара не обручилась, но у них было кое-что еще в запасе: первая встреча Кейт с королевой после их расставания попала в заголовки. Они направились в Балморал, королевское убежище шотландцев, где монарх и принц Филипп проводили лето.

"Уильям сказал, что отпуск на Сейшельских островах с Кейт был идеальным, потому что они были только вдвоем", — сообщил друг. "Изначально Уильям собирался взять группу друзей на мальчишник в Балморал, но решил, что хочет провести некоторое время с Кейт. Они очень любят друг друга и хотят насладиться своими отношениями в тени, прежде чем они снова станут достоянием общественности".

Чарльз присоединяется к Кейт и Уильяму на склонах, 2008 год

Фото: Getty Images

Пасхальные каникулы в их любимом Клостерсе оказались идеальным отдыхом для спортивной пары, у которой было мало времени для романтики в предыдущие месяцы, поскольку Уильям принимал участие в интенсивном курсе подготовки пилотов в RAF Cranwell, Линкольншир.

Впервые Кейт получила офицера королевской охраны на склонах, и в знак ее важности в королевских кругах принц Чарльз присоединился к ним позже во время их пребывания.

"Это говорит о серьезности ее отношений с королевской семьей", — сообщил источник, который также поделился: "Кейт и Уильям немного разошлись в прошлом году, но сейчас это уже позади".

Официально снова вместе, 2008 год

Спустя чуть более года после того, как они сообщили о разлуке, Кейт снова была рядом с Уильямом в апреле 2008 года, когда он пзавершил обучение в Королевских ВВС. Это было ее первое появление рядом со своим бойфрендом на официальном мероприятии с декабря 2006 года, когда она присутствовала на церемонии его передачи в Сандхерст. И она выглядела как будущая принцесса, обращая на себя внимание.

Объявление о помолвке, 2010 год

Фото: Getty Images

В следующем месяце, в ноябре 2010 года, счастливая пара нарушила молчание и поделилась радостью своей помолвки. Уильям подарил своей будущей невесте кольцо своей покойной матери принцессы Дианы – бенгальское кольцо с синим сапфиром и бриллиантами.

Кейт и Уильям поженились, 2011 год

Фото: Getty Images

В апреле 2011 года Кейт вышла замуж за принца на эффектной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Выйдя из Phantom Rolls Royce VI, который вез ее в последнее путешествие в качестве мисс Миддлтон, Кейт была в свадебном платье Александра Маккуина из шелкового тюля цвета слоновой кости. Когда она взяла своего отца Майкла за руку, чтобы подняться по ступеням в аббатство, прекрасная Кейт была встречена вздохами толпы.

Жених и невеста закрепили свою любовь на церемонии, сочетавшей помпезность и пышность с самыми личными прикосновениями, и одним махом превратили Кейт в Ее Королевское Высочество герцогиню Кембриджскую.

Первый официальный тур, 2011 год

Фото: Getty Images

Уильям и Кейт совершили свое первое официальное зарубежное турне в качестве супружеской пары всего через два месяца после свадьбы. Королевская чета путешествовала по США и Канаде 11 дней.

В то время как поездка имела особое значение для британской королевской семьи — поскольку тур пришелся на 225-ю годовщину первого королевского визита в Канаду тогдашнего принца Уильяма (впоследствии короля Вильгельма IV), — она также была особенно волнующей для Кейт, которая никогда не была в Северной Америке.

Паре был оказан теплый прием, местные жители выразили свою признательность и уважение к Кейт, которая на протяжении всей поездки носила одежду от канадских модных дизайнеров.

Первые новости о беременности Кейт, 2012 год

В преддверии было много предположений, и 3 декабря 2012 года Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут своего первого ребенка.

Поскольку Кейт была беременна менее, чем через два месяца, пара надеялась держать эту новость в секрете еще немного, но решила, что им нужно сделать объявление заранее, поскольку герцогиню госпитализировали из-за тяжелой утренней тошноты.

Принц Джордж родился в 2013 году

Фото: Getty Images

Королевские поклонники во всем мире радовались, когда Уильям и Кейт представили миру своего первенца и третьего в очереди на престол принца Джорджа в июле 2013 года. Королевскому ребенку был всего день от роду, когда он впервые официально появился на ступени крыла Линдо в больнице Святой Марии в Паддингтоне, Лондон.

Уильям показал, насколько практичным он был, когда благополучно посадил младенца Джорджа в автокресло на заднем сиденье их автомобиля и отвез новоиспеченную маму Кейт с сыном домой в Кенсингтонский дворец.

Принцесса Шарлотта родилась в 2015 году

Фото: Getty Images

После нескольких недель ожидания герцогиня Кембриджская приветствовала своего второго ребенка в 8:34 утра в субботу, 2 мая. Доброжелатели были взволнованы, узнав, что Кейт родила девочку, и впервые увидели крошечную принцессу Кембриджскую, когда семья покинула крыло Линдо в 18:10 того же дня.

Двумя днями позже было объявлено, что Уильям и Кейт решили назвать свою дочь принцессой Шарлоттой Елизаветой Дианой — достойная дань уважения двум невероятно важным людям в жизни Уильяма, его покойной матери принцессе Диане и его бабушке королеве.

Рождение принца Луи, 2018 год

В апреле 2018 года у Уильяма и Кейт родился третий ребенок, принц Луи. Радостную новость сообщил Кенсингтонский дворец в понедельник, 23 апреля. Официальное заявление гласило: "Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11:01. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций. Герцог Кембриджский присутствовал при родах. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо".

Позже выяснилось, что пара решила назвать своего третьего ребенка Луи Артуром Чарльзом.

Крестины принца Луи, 2018 год

Фото: Getty Images

Кембриджские впервые появились как семья из пяти человек в июле 2018 года, присутствовав на крестинах принца Луи в Сент-Джеймсском дворце. Кейт выглядела совершенно без ума от своего маленького мальчика, в то время как ее муж Уильям взял на себя заботу о старших детях пары.

Кембриджи демонстрируют свою поддержку, 2020 год

Фото: Getty Images

Уильям и Кейт изолировались со своими детьми во время пандемии коронавируса в своем доме в Норфолке, Анмер-Холл, в 2020 году. Королевская чета выполняла свои королевские обязанности удаленно и продемонстрировала свою поддержку работникам NHS, хлопая вместе всей семьей у входной двери.

Сент-Эндрюсский университет, 2021 год

Кембриджи отметили свою десятую годовщину свадьбы в апреле 2021 года, поделившись великолепными новыми портретами, сделанными Крисом Флойдом, чтобы отпраздновать это событие. Пара также выпустила редкое домашнее видео, на котором они играют со своими детьми в своем доме в Норфолке, Анмер Холл. А в мае 2021 года Уильям и Кейт вернулись туда, где все началось в Сент-Эндрюсском университете, во время своего турне по Шотландии.

Также Фокус писал, что стало известно о скандале со свадебным платьем принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, о котором раньше мало кто знал.