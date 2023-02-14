Зворушлива історія кохання принца Вільяма та Кейт Міддлтон у фото

У квітні принц Вільям і принцеса Кейт відзначать 12 років від дня їх чарівного весілля у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. За весіллям королівської пари спостерігали мільйони людей у всьому світі, і воно закріпило за собою статус однієї з найфантастичніших королівських подій останніх років.

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Принц Вільям і Кейт, які зараз є гордими батьками трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, познайомилися у Сент-Ендрюському університеті у 2001 році.

Кейт уперше привернула увагу Вільяма, коли взяла участь у благодійному показі мод у бікіні та прозорій сукні. Дружба пари незабаром переросла у романтичні стосунки і вони навіть мешкали в одній квартирі на другому курсі університету.

Давайте озирнемося назад, щоб побачити, як починалася їх історія кохання.

Університет Святого Андрія, 2002 рік

Фото: Getty Images

Вважається, що Кейт уперше завоювала прихильність Вільяма після того, як взяла участь у благодійному показі мод у березні 2002 року. Принц заплатив 200 фунтів стерлінгів за квиток у перший ряд, щоб подивитися на гарну студентку, яка, як багато хто вважає, надихнула його продовжувати навчання, коли йому було важко освоїтися в університетському житті.

Проте тим часом Кейт зустрічалася з іншим. Симпатична брюнетка не зустрічалася з Вільямом, поки не розлучилася зі своїм попереднім бойфрендом.

Катання на лижах, 2004 рік

Фото: Getty Images

У квітні 2004 року було опубліковано перше фото пари. Через чотири місяці після того, як між парою розквітнув роман, стало відомо, що принц Вільям дійсно насолоджується своїми першими серйозними стосунками з цією симпатичною брюнеткою. Повідомлялося, що вона провела кілька вихідних у віддаленому котеджі в маєтку королеви Балморал і здійснила кропіткі кроки, щоб зберегти їхню перспективну близькість у таємниці.

Випускний, 2005 рік

[ + – ] Принц Вільям Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У червні 2005 року університетське життя Вільяма та Кейт добігло кінця. Після церемонії вручення дипломів пара, до якої приєдналися їхні сім'ї, разом відвідала святковий обід і з нетерпінням чекала на своє життя. Маючи можливість жити у віртуальній усамітненні під час навчання, їм не буде надано такої розкоші, коли вони виберуться з безпеки та потраплять у великий, широкий світ.

Перше королівське весілля разом, 2006 рік

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У травні 2006 року Кейт була присутня на весіллі дочки герцогині Корнуольської Лаури Паркер Боулз та її чоловіка — моделі спідньої білизни Calvin Klein, який став бухгалтером Гаррі Лопеса. Це була їх перша спільна поява на сімейному весіллі, і королівські спостерігачі сприйняли це як знак того, що Кейт готується стати постійним учасником життя Вільяма.

Кейт захищає своє особисте життя, 2006 рік

Фото: Getty Images

Її присутність викликала ажіотаж у засобах масової інформації, і чутки про заручини не вщухали, оскільки Кейт порівнювали з покійною матір'ю Вільяма — Діаною — у її елегантному червоному пальті та чорному капелюсі. Раптом Кейт стала мішенню для папараці. За повсякденним життям молоді пари уважно стежили.

До січня адвокати майбутньої принцеси оголосили, що розглядають судовий позов проти фотографів, які відстежують кожен її рух, і у відповідь британські газети заборонили використання знімків папараці. Однак у березні вона подала скаргу до Комісії зі скарг на пресу через опубліковане в Daily Mirror фото папараці, на якому вона йде на роботу.

Газета попросила публічних вибачень і скаргу було відкликано. Але тиск, який чинився на їхній союз, зрештою став для них нестерпним.

Чутки про розкол, 2007 рік

Фото: Getty Images

У квітні того ж року громадськість була вражена повідомленнями про те, що королівське подружжя, зображене тут на стрибках у Челтнемі всього місяць тому, розійшлося. У той час, як Кларенс-Хаус відмовився коментувати розкол, королівський кореспондент ВВС Пітер Хант сказав: "Це несподівано, тому що він (союз) здавався дуже стабільним і дуже стійким".

Джерела, однак, стверджували, що їх рішення було ухвалено полюбовно та взаємно. "Ні моя клієнтка, ні її сім'я не розмовлятимуть з пресою чи засобами масової інформації, а також не коментуватимуть або не записуватимуть інформацію щодо питань, про які стало відомо сьогодні вранці", — заявив адвокат Кейт.

Вільям відмовляється від коментарів, 2007 рік

Фото: Getty Images

До липня пара так і не возз'єдналася офіційно. Незважаючи на те, що Челсі Деві зайняла місце поряд із принцом Гаррі на концерті для Діани, Кейт сиділа за двома рядами за королівським контингентом у Королівській ложі. Принц Вільям, зі свого боку, мовчав про статус їхніх стосунків.

За день до концерту на Вемблі, який мав відбутися в день 46-річчя його матері, він був приголомшений питанням про те, чи буде Кейт присутня. "У мене багато друзів. Усі будуть там уночі, і це буде дуже хороша ніч", — сказав він.

Кейт і Вільям побували на Сейшелах у 2007 році

Відпочинок для двох відбувся у серпні 2007 року, коли Вільям відвіз Кейт на Сейшельські острови, оскільки у Великій Британії поширилися повідомлення про те, що красуня-брюнетка отримала ключі від офіційної резиденції Вільяма, Кларенс-Хаус. Повідомляється, що в спробі зберегти свої стосунки в таємниці пара забронювала весь курорт вартістю 20 000 фунтів стерлінгів і зареєструвалася під іменами Мартін і Розмарі.

"Вони подумали, що буде смішно використовувати жартівливі імена", — повідомило газеті місцеве джерело. "Вони насолоджуються, прикидаючись звичайною молодою закоханою парою на романтичному відпочинку". Щоб ще більше гарантувати їх конфіденційність, син президента Сейшельських островів встановив зону відчуження навколо Дероша, райського острова з пальмами, де вони зупинилися.

Кейт відвідує Балморал, 2007 рік

Пара не побралася, але в них було щось ще в запасі: перша зустріч Кейт із королевою після їхнього розставання потрапила в заголовки. Вони попрямували до Балморалу, королівського притулку шотландців, де монарх і принц Філіп проводили літо.

"Вільям сказав, що відпустка на Сейшельських островах із Кейт була ідеальною, тому що вони були тільки вдвох", — повідомив друг. "Спочатку Вільям збирався взяти групу друзів на парубоцький вечір у Балморал, але вирішив, що хоче провести деякий час із Кейт. Вони дуже кохають одне одного і хочуть насолодитися своїми стосунками в тіні, перш ніж вони знову стануть надбанням громадськості".

Чарльз приєднується до Кейт і Вільяма на схилах, 2008 рік

Фото: Getty Images

Великодні канікули в їхньому улюбленому Клостерсі виявилися ідеальним відпочинком для спортивної пари, в якої було мало часу для романтики в попередні місяці, оскільки Вільям брав участь в інтенсивному курсі підготовки пілотів у RAF Cranwell, Лінкольншир.

Уперше Кейт отримала офіцера королівської охорони на схилах, і на знак її важливості у королівських колах принц Чарльз приєднався до них пізніше під час їхнього перебування.

"Це говорить про серйозність їхніх стосунків із королівською родиною", — повідомило джерело, яке також поділилося: "Кейт і Вільям трохи розійшлися минулого року, але зараз це вже позаду".

Офіційно знову разом, 2008 рік

Трохи більше року після того, як вони повідомили про розлуку, Кейт знову була поряд із Вільямом у квітні 2008 року, коли він завершив навчання в Королівських ВПС. Це була її перша поява поряд зі своїм бойфрендом на офіційному заході з грудня 2006 року, коли вона була присутня на церемонії його передачі в Сандхерст. І вона виглядала як майбутня принцеса, звертаючи на себе увагу.

Оголошення про заручини, 2010 рік

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Наступного місяця, у листопаді 2010 року, щаслива пара порушила мовчання і поділилася радістю своїх заручин. Вільям подарував своїй майбутній нареченій обручку своєї покійної матері принцеси Діани — бенгальську каблучку із синім сапфіром і діамантами.

Кейт і Вільям одружилися, 2011 рік

Фото: Getty Images

У квітні 2011 року Кейт вийшла заміж за принца на ефектній церемонії у Вестмінстерському абатстві. Вийшовши із Phantom Rolls Royce VI, який віз її в останню подорож як міс Міддлтон, Кейт була у весільній сукні Александра Макквіна із шовкового тюлю кольору слонової кістки. Коли вона взяла свого батька Майкла за руку, щоб піднятися по східцях в абатство, прекрасна Кейт була зустрінута зітханнями натовпу.

Наречений і наречена закріпили своє кохання на церемонії, що поєднувала помпезність і пишність з особистими дотиками, й одним махом перетворили Кейт на Її Королівську Високість герцогиню Кембриджську.

Перший офіційний тур, 2011 рік

Фото: Getty Images

Вільям і Кейт здійснили своє перше офіційне закордонне турне як подружня пара лише через два місяці після весілля. Королівське подружжя подорожувало США і Канадою 11 днів.

У той час як поїздка мала особливе значення для британської королівської родини — оскільки тур припав на 225-ту річницю першого королівського візиту до Канади тодішнього принца Вільяма (згодом короля Вільгельма IV), — вона також була особливо бентежною для Кейт, яка ніколи не була в Північній Америці.

Парі було надано теплий прийом, місцеві жителі висловили свою вдячність та пошану до Кейт, яка протягом усієї поїздки носила одяг від канадських модних дизайнерів.

Перші новини про вагітність Кейт, 2012 рік

Напередодні було багато припущень, і 3 грудня 2012 року Кенсінгтонський палац оголосив, що герцог і герцогиня Кембриджські чекають на свою першу дитину.

Оскільки Кейт була вагітна менш, ніж через два місяці, пара сподівалася тримати цю новину в секреті ще трохи, але вирішила, що їм потрібно зробити оголошення заздалегідь, оскільки герцогиню госпіталізували через тяжку ранкову нудоту.

Принц Джордж народився в 2013 році

Фото: Getty Images

Королівські шанувальники в усьому світі раділи, коли Вільям і Кейт представили світові свого первістка і третього в черзі на престол принца Джорджа в липні 2013 року. Королівській дитині був лише день від народження, коли він вперше офіційно з'явився на щаблі крила Ліндо в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон.

Вільям показав, наскільки практичним він був, коли благополучно посадив немовля Джорджа в автокрісло на задньому сидінні їхнього автомобіля і відвіз новоспечену маму Кейт із сином додому до Кенсінгтонського палацу.

Принцеса Шарлотта народилася у 2015 році

Фото: Getty Images

Після кількох тижнів очікування герцогиня Кембриджська вітала свою другу дитину о 08:34 ранку в суботу, 2 травня. Доброзичники були схвильовані, дізнавшись, що Кейт народила дівчинку, й уперше побачили крихітну принцесу Кембриджську, коли сім'я покинула крило Ліндо о 18:10 того ж дня.

Двома днями пізніше було оголошено, що Вільям і Кейт вирішили назвати свою дочку принцесою Шарлоттою Єлизаветою Діаною — гідна данина поваги двом неймовірно важливим людям у житті Вільяма, його покійній матері принцесі Діані та його бабусі королеві.

Народження принца Луї, 2018 рік

У квітні 2018 року у Вільяма та Кейт народилася третя дитина, принц Луї. Радісну новину повідомив Кенсінгтонський палац у понеділок, 23 квітня. В офіційній заяві йшлось: "Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська благополучно народила сина об 11:01. Дитина важить 8 фунтів 7 унцій. Герцог Кембриджський був присутній під час пологів. Її Королівська Високість та її дитина почуваються добре".

Пізніше з'ясувалося, що пара вирішила назвати свою третю дитину Луї Артуром Чарльзом.

Хрестини принца Луї, 2018 рік

Фото: Getty Images

Кембриджські вперше з'явилися як сім'я з п'яти осіб у липні 2018 року, бувши на хрестинах принца Луї в Сент-Джеймському палаці. Кейт виглядала зовсім радісною від свого маленького хлопчика, в той час як її чоловік Вільям взяв на себе турботу про старших дітей пари.

Кембриджі демонструють свою підтримку, 2020 рік

Фото: Getty Images

Вільям та Кейт ізолювалися зі своїми дітьми під час пандемії коронавірусу у своєму будинку в Норфолку, Анмер Холл, у 2020 році. Королівське подружжя виконувало свої королівські обов'язки віддалено і продемонструвало свою підтримку працівникам NHS, аплодуючи разом усією сім'єю біля вхідних дверей.

Сент-Ендрюський університет, 2021 рік

Кембриджі відзначили свою десяту річницю весілля у квітні 2021 року, поділившись чудовими новими портретами, зробленими Крісом Флойдом, щоб відсвяткувати цю подію. Пара також випустила рідкісне домашнє відео, на якому вони грають зі своїми дітьми у своєму будинку в Норфолку, Анмер Холл. А у травні 2021 року Вільям і Кейт повернулися туди, де все почалося в Сент-Ендрюському університеті, під час свого турне по Шотландії.

Також Фокус писав, що стало відомо про скандал із весільною сукнею принцеси Уельської Кейт Міддлтон, про яку раніше мало хто знав.