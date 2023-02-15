Названо причину, через яку принц Вільям носить дві пари годинників

Принца Уельського було помічено в двох парах годинників одночасно за останні кілька тижнів.

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Для своїх останніх двох публічних заходів із дружиною принцесою Кейт принц Вільям зробив незвичайний вибір стилю, вирішивши носити дві пари годинників, по одному на кожному зап'ясті.

На одній руці принц Уельський носив годинник Omega Seamaster 300m, подарунок його матері, принцеси Діани, який він носить уже понад 20 років. На іншій руці він носить високотехнологічний смарт-годинник Garmin Forerunner 245.

[ + – ] Принцеса Діана носила дві пари годинників у 1981 році Фото: Getty Images

Її вибір був суто практичним: люди вважають, що вона просто наглядала за годинником чоловіка, поки він грав у поло, але стилістичне рішення принца Вільяма, ймовірно, буде іншим.

Чому принц Вільям носить дві пари годинників?

Враховуючи, що один годинник Вільяма має сентиментальну цінність і є годинником класичного стилю, малоймовірно, що він захоче відмовитися від її носіння на користь менш шикарних годинників. Однак Garmin — це вибір способу життя, що дозволяє королівській сім'ї стежити за своїм тілом та здоров'ям.

[ + – ] Принц Вільям почав носити дві пари Фото: Getty Images

Улюблений трекер фізичної активності принца Уельського має безліч функцій, враховуючи моніторинг серцевого ритму та відстеження кількості кроків, що дозволяє йому покращувати свою фізичну форму, та не відставати від своєї спортивної дружини, принцеси Кейт.

Принц Вільям не єдиний член королівської родини, котрий любить стежити за своїм рівнем фізичної підготовки. Його мачуха, королева-консорт Камілла, кілька років носила FitBit Charge, а його дядька, принца Едварда, також помітили з трекером активності.

З того часу, як Камілла стала королевою-консортом, вона рідше носила свій фітнес-браслет, замінивши його годинником Cartier, що змусило королівських спостерігачів поставити питання, чи не вважається фітнес-трекер занадто неформальним для дружини короля.

Цікаво буде подивитися, чи продовжить принц Вільям носити свій трекер, оскільки його королівська роль стає все більш серйозною та значущою.

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