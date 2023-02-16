74-летняя мама Илона Маска вышла в свет в обтягивающем комбинезоне

Комбинезон подчеркивал каждый сантиметр фигуры пожилой модели.

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Мэй Маск, мать миллиардера Илона Маска и известная модель, демонстрирует всему миру, что в свои 74 года может позволить себе самые разнообразные наряды, начиная от ярких многослойных платьев и заканчивая облегающими комбинезонами. В одном таком она посетила модный показ бренда Филиппа и Дэвида Блонд The Blondes на Неделе моды в Нью-Йорке.

На мероприятие пожилая женщина надела серебристо-серый комбинезон Skintight с принтом в виде шипов, который подчеркивал каждый сантиметр ее фигуры. Образ она дополнила черными туфлями на каблуке с пряжкой.

Особого внимания заслуживали прическа и макияж миссис Маск. Ее седые волосы были собраны в высокий хвост, а визажист сделал акцент на глаза, приклеив ей огромные ресницы и создав "космический" образ, который она дополнила экстравагантной парой сережек.

[ + – ] Миссис Маск щеголяла на высоких каблуках Фото: Getty

Женщина сидела в первом ряду и внимательно рассматривала новую коллекцию нью-йоркского модного бренда класса люкс. Модели дефилировали по подиуму в блестящих нарядах с металлическими акцентами, которые подчеркивали их завидно стройные фигуры.

Мэй Маск сохраняет свою стройность, несмотря на возраст. По ее словам, она строго следит за питанием, однако позволяет себе дни, когда ест все, что нравится.

"Мой чит-день — это ведерко мороженого или плитка шоколада. Это заменит один или два приема пищи. Я делала это несколько раз во время карантина, а потом впала в кому от счастливой еды. На следующий день мне было грустно из-за того, что я прибавила в весе, и следующие несколько дней я строго придерживалась здоровой диеты", – призналась она.

Напомним, ранее Фокус писал, что Мэй Маск выгуляла яркие наряды на Неделе моды в Берлине.