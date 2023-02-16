74-річна мама Ілона Маска вийшла у світ в обтягувальному комбінезоні

Комбінезон підкреслював кожен сантиметр фігури літньої моделі.

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Мей Маск, мати мільярдера Ілона Маска і відома модель, демонструє всьому світу, що у свої 74 роки може дозволити собі найрізноманітніші вбрання, починаючи від яскравих багатошарових суконь і закінчуючи комбінезонами, що облягають. В одному такому вона відвідала модний показ бренду Філіпа та Девіда Блонда The Blondes на Тижні моди в Нью-Йорку.

На захід жінка похилого віку одягла сріблясто-сірий комбінезон Skintight з принтом у вигляді шипів, який підкреслював кожен сантиметр її фігури. Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах із пряжкою.

Особливої уваги заслуговували зачіска і макіяж місіс Маск. Її сиве волосся було зібране у високий хвіст, а візажист зробив акцент на очі, приклеївши їй величезні вії і створивши "космічний" образ, який вона доповнила екстравагантною парою сережок.

[ + – ] Місіс Маск хизувалась на високих підборах Фото: Getty

Жінка сиділа в першому ряду та уважно розглядала нову колекцію нью-йоркського модного бренду класу люкс. Моделі дефілювали на подіумі в блискучих вбраннях з металевими акцентами, які підкреслювали їх завидно стрункі фігури.

Мей Маск зберігає свою стрункість, незважаючи на вік. За її словами, вона суворо стежить за харчуванням, проте дозволяє собі дні, коли їсть усе, що подобається.

"Мій чит-день — це цебро морозива або плитка шоколаду. Це замінить один або два прийоми їжі. Я робила це кілька разів під час карантину, а потім впала в кому від щасливої їжі. Наступного дня мені було сумно через те, що я додала у вазі, і наступні кілька днів я суворо дотримувалася здорової дієти, — зізналася вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Мей Маск вигуляла яскраве вбрання на Тижні моди в Берліні.