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Стиль жизни

17 февраля 2023 года: преподобного Николая Студеного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя допускать беспорядок в доме и планировать путешествия.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память преподобного Николая Студеного. Он был игуменом Студийского монастыря, который является одним из самых давних и известных в Константинополе. Николай Студеный распространял христианство, был одарен способностью исцеления, за что церковь считает его чудотворцем.

Что нельзя делать 17 февраля:

  • допускать беспорядок дома;
  • ругаться;
  • планировать далекое путешествие;
  • подвергаться вредным привычкам.
  • стричь волосы.

Народные приметы и поверья:

  • на Николая морозы бьют;
  • если в лесу мало снега, значит следует ждать оттепель;
  • если еловые ветви сгибаются — будет метель, а коли распрямляются — погода будет благоприятной;
  • снятся птицы — к хорошим новостям.

День ангела празднуют:

Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван, Дмитрий, Георгий, Кирилл, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Юрий, Екатерина, Анна.

Родились сегодня:

1859 – Николай Гамалия – украинский микробиолог и эпидемиолог .

1981 — Пэрис Хилтон — актриса, певица, модель.

1991 — Эд Ширан — британский певец.

А также в этот день:

  • 1955 год – Одесская кинофабрика становится Одесской киностудией художественных фильмов;
  • 2008 год – Косово провозглашает свою независимость от Сербии (до конца года ее признает 69 стран).