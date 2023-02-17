17 февраля 2023 года: преподобного Николая Студеного - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя допускать беспорядок в доме и планировать путешествия.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память преподобного Николая Студеного. Он был игуменом Студийского монастыря, который является одним из самых давних и известных в Константинополе. Николай Студеный распространял христианство, был одарен способностью исцеления, за что церковь считает его чудотворцем.
Что нельзя делать 17 февраля:
- допускать беспорядок дома;
- ругаться;
- планировать далекое путешествие;
- подвергаться вредным привычкам.
- стричь волосы.
Народные приметы и поверья:
- на Николая морозы бьют;
- если в лесу мало снега, значит следует ждать оттепель;
- если еловые ветви сгибаются — будет метель, а коли распрямляются — погода будет благоприятной;
- снятся птицы — к хорошим новостям.
День ангела празднуют:
Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван, Дмитрий, Георгий, Кирилл, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Юрий, Екатерина, Анна.
Родились сегодня:
1859 – Николай Гамалия – украинский микробиолог и эпидемиолог .
1981 — Пэрис Хилтон — актриса, певица, модель.
1991 — Эд Ширан — британский певец.
А также в этот день:
- 1955 год – Одесская кинофабрика становится Одесской киностудией художественных фильмов;
- 2008 год – Косово провозглашает свою независимость от Сербии (до конца года ее признает 69 стран).