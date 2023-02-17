17 февраля 2023 года: преподобного Николая Студеного - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя допускать беспорядок в доме и планировать путешествия.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память преподобного Николая Студеного. Он был игуменом Студийского монастыря, который является одним из самых давних и известных в Константинополе. Николай Студеный распространял христианство, был одарен способностью исцеления, за что церковь считает его чудотворцем.

Что нельзя делать 17 февраля:

допускать беспорядок дома;

ругаться;

планировать далекое путешествие;

подвергаться вредным привычкам.

стричь волосы.

Народные приметы и поверья:

на Николая морозы бьют;

если в лесу мало снега, значит следует ждать оттепель;

если еловые ветви сгибаются — будет метель, а коли распрямляются — погода будет благоприятной;

снятся птицы — к хорошим новостям.

День ангела празднуют:

Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван, Дмитрий, Георгий, Кирилл, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Юрий, Екатерина, Анна.

Родились сегодня:

1859 – Николай Гамалия – украинский микробиолог и эпидемиолог .

1981 — Пэрис Хилтон — актриса, певица, модель.

1991 — Эд Ширан — британский певец.

А также в этот день: