17 лютого 2023 року: преподобного Миколи Студеного — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна допускати безладу в будинку та планувати подорожі.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Миколи Студеного. Він був ігуменом Студійського монастиря, який є одним із найдавніших і найвідоміших у Константинополі. Микола Студений розповсюджував християнство, був обдарований здібністю зцілення, за що церква вважає його чудотворцем.

Чого не можна робити 17 лютого:

допускати безладу вдома;

лаятися;

планувати далеку подорож;

піддаватися шкідливим звичкам;

стригти волосся.

Народні прикмети та повір'я:

на Миколу морози б'ють;

якщо в лісі мало снігу, то слід чекати відлиги;

якщо ялинові гілки згинаються — буде хуртовина, а коли розпрямляються — погода буде сприятливою;

сняться птахи — до добрих новин.

День ангела святкують:

Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Юрій, Катерина, Анна.

Народилися сьогодні:

1859 – Микола Гамалія – український мікробіолог та епідеміолог.

1981 — Періс Гілтон — акторка, співачка, модель.

1991 — Ед Ширан — британський співак.

А також у цей день: