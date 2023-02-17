17 лютого 2023 року: преподобного Миколи Студеного — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна допускати безладу в будинку та планувати подорожі.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобного Миколи Студеного. Він був ігуменом Студійського монастиря, який є одним із найдавніших і найвідоміших у Константинополі. Микола Студений розповсюджував християнство, був обдарований здібністю зцілення, за що церква вважає його чудотворцем.
Чого не можна робити 17 лютого:
- допускати безладу вдома;
- лаятися;
- планувати далеку подорож;
- піддаватися шкідливим звичкам;
- стригти волосся.
Народні прикмети та повір'я:
- на Миколу морози б'ють;
- якщо в лісі мало снігу, то слід чекати відлиги;
- якщо ялинові гілки згинаються — буде хуртовина, а коли розпрямляються — погода буде сприятливою;
- сняться птахи — до добрих новин.
День ангела святкують:
Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Юрій, Катерина, Анна.
Народилися сьогодні:
1859 – Микола Гамалія – український мікробіолог та епідеміолог.
1981 — Періс Гілтон — акторка, співачка, модель.
1991 — Ед Ширан — британський співак.
А також у цей день:
- 1955 рік – Одеська кінофабрика стає Одеською кіностудією художніх фільмів;
- 2008 рік – Косово проголошує свою незалежність від Сербії (до кінця року її визнає 69 країн).