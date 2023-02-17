Джон Ледженд представил первый семейный портрет с женой и их тремя детьми (фото)
Джон Ледженд поделился очаровательным семейным портретом в честь Дня святого Валентина.
44-летний американский певец Джон Ледженд и 37-летняя модель вместе со своими детьми — сыном Майлзом и дочерьми Луной и Эсти — продемонстрировали свой первый семейный портрет в новом составе.
Чтобы отметить романтическое событие, Ледженд и Тейген оделись в цвета Дня святого Валентина и сфотографировались семьей из пяти человек.
Как видно на фотографии, которой поделился Джон, Крисси была одета полностью в розовый наряд, а на руках держала младшую дочку. Между тем, маленькие Луна и Майлз выбрали для семейного фото оттенки красного, чтобы соответствовать ярко-малиновой жилетке своего отца.
Джон подписал семейный портрет вместе с пятью смайликами в виде сердечек: "Вчера вечером у меня были лучшие свидания на День святого Валентина".
Крисси также поделилась похожей фотографией и пошутила в подписи: "Извините за срыгивание!! мы делаем все, что можем здесь, лол".
Джон Ледженд и Крисси Тейген поженились в 2013 году.
За два года до рождения третьего малыша модель потеряла ребенка на 20-й неделе беременности. Джон Ледженд и его возлюбленная даже назвали будущего наследника Джеком, однако из-за проблем с беременностью пришлось сделать аборт, чтобы спасти Крисси.
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