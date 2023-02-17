Джон Ледженд представил первый семейный портрет с женой и их тремя детьми (фото)

Джон Ледженд поделился очаровательным семейным портретом в честь Дня святого Валентина.

Related video

44-летний американский певец Джон Ледженд и 37-летняя модель вместе со своими детьми — сыном Майлзом и дочерьми Луной и Эсти — продемонстрировали свой первый семейный портрет в новом составе.

Чтобы отметить романтическое событие, Ледженд и Тейген оделись в цвета Дня святого Валентина и сфотографировались семьей из пяти человек.

Как видно на фотографии, которой поделился Джон, Крисси была одета полностью в розовый наряд, а на руках держала младшую дочку. Между тем, маленькие Луна и Майлз выбрали для семейного фото оттенки красного, чтобы соответствовать ярко-малиновой жилетке своего отца.

Джон подписал семейный портрет вместе с пятью смайликами в виде сердечек: "Вчера вечером у меня были лучшие свидания на День святого Валентина".

Крисси также поделилась похожей фотографией и пошутила в подписи: "Извините за срыгивание!! мы делаем все, что можем здесь, лол".

Джон Ледженд и Крисси Тейген поженились в 2013 году.

За два года до рождения третьего малыша модель потеряла ребенка на 20-й неделе беременности. Джон Ледженд и его возлюбленная даже назвали будущего наследника Джеком, однако из-за проблем с беременностью пришлось сделать аборт, чтобы спасти Крисси.

Также Фокус писал о поддержке Украины Джоном Леджендом в начале полномасштабного вторжения.