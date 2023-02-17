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Стиль життя

Джон Ледженд представив перший сімейний портрет із дружиною та їхніми трьома дітьми (фото)

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Фото: Getty Images | Джон Ледженд

Джон Ледженд поділився чарівним сімейним портретом на честь Дня святого Валентина.

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44-річний американський співак Джон Ледженд та 37-річна модель разом зі своїми дітьми — сином Майлзом та доньками Луною та Есті — продемонстрували свій перший сімейний портрет у новому складі.

Щоб відзначити романтичну подію, Ледженд та Тейген одягнулися у кольори Дня святого Валентина та сфотографувалися сім'єю з п'яти осіб.

Як видно на фотографії, якою поділився Джон, Кріссі була одягнена повністю в рожеве вбрання, а на руках тримала молодшу доньку. Тим часом, маленькі Луна та Майлз вибрали для сімейного фото відтінки червоного, щоб відповідати яскраво-малиновому жилету свого батька.

Джон підписав сімейний портрет разом із п'ятьма смайликами у вигляді сердець: "Вчора ввечері у мене були найкращі побачення на День святого Валентина".

Кріссі також поділилася схожою фотографією і пожартувала у підписі: "Вибачте за зригування!!! ми робимо все, що можемо тут, лол".

Джон Ледженд та Кріссі Тейген одружилися у 2013 році.

За два роки до народження третього малюка модель втратила дитину на 20-му тижні вагітності. Джон Ледженд та його кохана навіть назвали майбутнього спадкоємця Джеком, проте через проблеми з вагітністю довелося зробити аборт, щоб врятувати Кріссі.

Також Фокус писав про підтримку України Джоном Леджендом на початку повномасштабного вторгнення.