Стареть красиво. 85-летняя Джейн Фонда появилась в опере Вены в роскошном ансамбле

Не так давно актриса перенесла лечение онкологического заболевания.

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Американская оскароносная актриса, общественная активистка и писательница Джейн Фонда показывает всему миру, что стареть можно красиво и с достоинством. В свои 85 лет она может похвастаться стройной фигурой и отменным чувством стиля, а также способностью радоваться каждому дню. Так, недавно дива посетила ежегодный Венский оперный бал в Австрии, где продемонстрировала очень элегантный и сдержанный роскошный образ.

Для выхода в свет Фонда выбрала структурированное жаккардовое платье цвета слоновой кости, облегающее ее талию, с пышной юбкой, длиной до лодыжек. Образ она дополнила парой блестящих туфель на шпильках, черным бархатным пальто, парой блестящих сережек-колец и кремовым клатчем.

Свои блестящие короткие седые волосы актриса оформила в элегантную укладку, а с помощью макияжа выделила глаза.

[ + – ] Актриса выглядела очень элегантно в платье цвета слоновой кости Фото: Getty

Джейн заняла свое место в зале, где сделала несколько фотографий на телефон и помахала фанатам.

Фонда прославилась не только как актриса, отмеченная множеством престижных кинопремий, но и как автор спортивных тренировок, которые она представила еще в 1979 году. В 2022-м она

была названа лицом кампании H&M Move.

В начале осени 2022 года у знаменитости обнаружили рак. Тогда актриса сообщила, что ей диагностировали неходжкинскую лимфому. После этого Фонда начала курс химиотерапии. В январе она призналась, что пройденное заставило ее много думать о смерти.

"Трудно жить правильно, если ты не думаешь о смерти. Это часть жизни. Другие культуры не так боятся думать о смерти, как мы. "Я провожу много времени, думая об этом, и это сделало мою жизнь намного лучше. А когда у вас диагностируют рак, вы думаете об этом еще больше и хотите быть уверены, что делаете то, что хотите сделать, так что, когда придет время, вы не будете сильно сожалеть", – говорила звезда. По ее словам, сейчас она чувствует себя прекрасно.