Старіти красиво. 85-річна Джейн Фонда з'явилася в опері Відня у розкішному ансамблі

Нещодавно актриса перенесла лікування онкологічного захворювання.

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Американська оскароносна актриса, громадська активістка та письменниця Джейн Фонда показує всьому світу, що старіти можна красиво та з гідністю. У свої 85 років вона може похвалитися стрункою фігурою та відмінним почуттям стилю, а також здатністю радіти кожному дню. Так, нещодавно діва відвідала щорічний Віденський оперний бал в Австрії, де продемонструвала дуже елегантний та стриманий розкішний образ.

Для виходу у світ Фонда обрала структуровану жакардову сукню кольору слонової кістки, що облягає її талію, з пишною спідницею, довжиною до кісточок. Образ вона доповнила парою блискучих туфель на шпильках, чорним оксамитовим пальто, парою блискучих сережок-кілець та кремовим клатчем.

Своє блискуче коротке сиве волосся актриса оформила в елегантну укладку, а за допомогою макіяжу виділила очі.

[ + – ] Актриса виглядала дуже елегантно у сукні кольору слонової кістки Фото: Getty

Джейн зайняла своє місце у залі, де зробила кілька фотографій на телефон та помахала фанатам.

Фонда прославилася не лише як актриса, відзначена безліччю престижних кінопремій, а й як авторка спортивних тренувань, які вона представила ще 1979 року. У 2022-му її було названо обличчям кампанії H&M Move.

На початку осені 2022 року в знаменитості виявили рак. Тоді актриса повідомила, що їй діагностували неходжкінську лімфому. Після цього Фонда розпочала курс хіміотерапії. У січні вона зізналася, що пройдене змусило її багато думати про смерть.

"Важко жити правильно, якщо ти не думаєш про смерть. Це частина життя. Інші культури не так бояться думати про смерть, як ми. "Я проводжу багато часу, думаючи про це, і це зробило моє життя набагато кращим. А коли у вас діагностують рак, ви думаєте про це ще більше і хочете бути впевнені, що робите те, що хочете зробити, так що, коли настане час, ви не сильно жалкуватимете", — говорила зірка. За її словами, зараз вона почувається чудово.