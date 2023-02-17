Эффектное декольте. Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в потрясающем голубом платье

Актриса с супругом Майклом Дугласом посетила премьеру фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне.

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53-летняя Кэтрин Зета-Джонс в шикарном вечернем образе посетила с Майклом Дугласом премьеру нового фильма Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Она выбрала бледно-голубое платье классического фасона, открывающее одно плечо, и дополнила образ бриллиантовыми украшениями.

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Образом актрисы занималась известный стилист Келли Джонсон. Именно она выбрала платье от нью-йоркского бренда Cristina Ottaviano с ручной драпировкой. Этот бренд также любят такие звезды, как Ева Лонгория, Приянка Чопра, Крисси Тейген и Белла Хадид.

Премьера фильма состоялась накануне вечером в BFI IMAX Waterloo.

78-летний Майкл Дуглас играет в фильме одну из главных ролей — профессора Хэнка Пима, бывшего агента организации "Щ.И.Т.", энтомолога и физика, который стал первым Человеком-муравьем после создания костюма.

Кэтрин даже показала короткое видео в котором ее команда визажистов и парикмахеров готовила ее к эффектному появлению на красной дорожке.

Фото: Getty Images

Напомним, третий фильм о Человеке-муравье сосредоточен вокруг Скотта Лэнга/Пола Радда/Человека-муравья, который с компаньонами исследует Квантовый мир. Место, "где они взаимодействуют со странными существами и отправляются в приключение, выходящее за пределы того, что они считали возможным".

Ранее Кэтрин Зета-Джонс появилась в эффектной роли Мортиши Аддамс в новом сериале "Уэнсдей". А в интервью призналась, что еще раз с удовольствием бы снялась в мюзикле "Чикаго". Причем сделала бы это бесплатно.