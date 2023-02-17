Ефектне декольте. Кетрін Зета-Джонс вийшла у світ в приголомшливій блакитній сукні

Акторка з чоловіком Майклом Дугласом відвідала прем'єру фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" в Лондоні.

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53-річна Кетрін Зета-Джонс у шикарному вечірньому образі відвідала з Майклом Дугласом прем'єру нового фільму Marvel "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Вона вибрала блідо-блакитну сукню класичного фасону, що відкрила одне плече, і доповнила образ діамантовими прикрасами.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс готується до виходу у світ

Образом акторки займалася відома стилістка Келлі Джонсон. Саме вона обрала сукню від нью-йоркського бренду Cristina Ottaviano з ручним драпіруванням. Цей бренд також люблять такі зірки як Єва Лонгорія, Пріянка Чопра, Кріссі Тейген і Белла Хадід.

Прем'єра фільму відбулася напередодні увечері в BFI IMAX Waterloo.

78-річний Майкл Дуглас грає у фільмі одну з головних ролей — професора Генка Піма, колишнього агента організації "Щ.И.Т.", ентомолога та фізика, який став першою Людиною-мурахою після створення костюма.

Кетрін навіть показала коротке відео, де команда візажистів і перукарів готувала її до ефектної появи на червоній доріжці.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, третій фільм про Людину-мураху зосереджений навколо Скотта Ленга/Пола Радда/Людини-мурахи, який із компаньйонами досліджує Квантовий світ. Місце, "де вони взаємодіють із дивними істотами та вирушають у пригоду, яка виходить за межі того, що вони вважали можливим".

Раніше Кетрін Зета-Джонс з'явилася в ефектній ролі Мортіші Аддамс у новому серіалі "Венздей". А в інтерв'ю зізналася, що ще раз із задоволенням знялася б у мюзиклі "Чикаго". До того ж зробила б це безплатно.