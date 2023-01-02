Кетрін Зета-Джонс зізналася, у якому фільмі готова зіграти безкоштовно

Однією з останніх яскравих ролей зірки стало перевтілення у Мортішу Аддамс.

Related video

53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс зізналася, у якому фільмі готова знятися безкоштовно. Про це пише InStyle.

Зірка екрану розповіла, що знялася б ще раз у фільмі "Чикаго" 2002 року безкоштовно.

"Забудьте про цей "Оскар", я, як актриса, почувала себе такою цільною у цій ролі. Я б знялася там просто так, і я зробила б це знову. Я відчувала себе найбільш у безпеці, ніж, можливо, колись. Приблизно тиждень", — зізналася дружина американського актора Майкла Дугласа.

Зазначимо, що за участь у цьому фільмі Зета-Джонс отримала премію "Оскар-2003" за найкращу жіночу роль другого плану в ролі Велми Келлі.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс у ролі Велми Келлі

Наприкінці 2022 на екрани вийшов серіал "Венздей", у якому Кетрін Зета-Джонс зіграла Мортішу Аддамс, маму головної героїні. Картина від Netflix стала хітом стримінгової платформи.

53-річна британська акторка одружена з 2000 року з актором Майклом Дугласом. Від зіркового союзу підростають двоє дітей — донька Керіс та син Ділан.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс із сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс вийшла на публіку в сукні з екстремальним декольте у супроводі свого старшого сина.

Також Фокус писав про чорно-білу різдвяну ялинку у стилі "Венздей" у домі Кетрін Зета-Джонс.