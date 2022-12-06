Кетрін Зета-Джонс у сукні з величезним декольте похвалилася красенем-сином

Мати та син відвідали виставку скарбів нації.

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53-річна акторка Кетрін Зета-Джонс відвідала виставку "Скарб нації: на краю історії" у Лос-Анджелесі, прийшовши туди в компанії свого 22-річного сина Ділана Майкла.

Зірка виглядала надзвичайно в темно-фіолетовому платті в підлогу з довгими рукавами Elie Saab, розшитому блискітками і з величезним сміливим декольте. Ансамбль відрізнявся вертикальними розрізами по всьому тілу, які виблискували на шкірі акторки британського походження.

Своє довге каштанове волосся Кетрін не стала збирати, розчесавши його на прямий проділ і уклавши хвилями на плечах, а для макіяжу вибрала сяючі теплі відтінки тіней для повік, рум'ян та помади.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс із сином Діланом Майклом Фото: Getty Images

Її первісток красувався поряд з матір'ю на килимовій доріжці у коричневому костюмі-трійці, туфлями в тон та білій сорочці. Він також одягнув помаранчеву краватку з візерунком і залишив свій піджак розстебнутим, щоб показати жилет.

Ділан — син Зета-Джонс та її дружина Майкла Дугласа, з яким актриса у шлюбі вже 22 роки. Вони також мають 19-річну доньку Керіс Зета. Нещодавно Кетрін поділилася знімком, на якому позує разом із дівчиною для реклами сумок модного бренду.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс зіграла у Мортішу Аддамс у серіалі "Венздей", який уже став новим хітом Netflix.