Кэтрин Зета-Джонс в платье с огромным декольте похвасталась красавцем-сыном

Мать и сын посетили выставку сокровищ нации.

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53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила выставку "Сокровище нации: на краю истории" в Лос-Анджелесе, придя туда в компании своего 22-летнего сына Дилана Майкла.

Звезда выглядела сногсшибательно в темно-фиолетовом платье в пол с длинными рукавами Elie Saab, расшитом блестками и с огромным смелым декольте. Ультраженственный ансамбль отличался вертикальными разрезами по всему телу, которые сверкали на коже актрисы британского происхождения.

Свои длинные каштановые волосы Кэтрин не стала собирать, расчесав их на прямой пробор и уложив волнами на плечах, а для макияжа выбрала сияющие теплые оттенки теней для век, румян и помады.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс с сыном Диланом Майклом Фото: Getty Images

Ее первенец красовался рядом с матерью на ковровой дорожке в коричневом костюме-тройке, туфлями в тон и белой рубашке. Он также надел оранжевый галстук с узором и оставил свой пиджак расстегнутым, чтобы показать жилет.

Дилан – сын Зета-Джонс и ее супруга Майкла Дугласа, с которым актриса в браке уже 22 года. У них также есть 19-летняя дочь Кэрис Зета. Не так давно Кэтрин поделилась снимком, на котором позирует вместе с девушкой для рекламы сумок модного бренда.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс сыграла в Мортишу Аддамс в сериале "Уэнздей", который уже стал новым хитом Netflix.