Кэтрин Зета-Джонс призналась, в каком фильме готова сыграть бесплатно

Одной из последних ярких ролей звезды стало перевоплощение в Мортишу Аддамс.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась, в каком фильме готова сняться бесплатно. Об этом пишет InStyle.

Звезда экрана рассказала, что снялась бы еще раз в фильме "Чикаго" 2002 года бесплатно.

"Забудьте об этом "Оскаре", я, как актриса, чувствовала себя такой цельной в этой роли. Я бы снялась там просто так, и я сделала бы это снова. Я чувствовала себя больше в безопасности, чем, возможно, когда-либо. Приблизительно неделю", — призналась супруга американского актера Майкла Дугласа.

За участие в этом фильме Зета-Джонс получила премию "Оскар-2003" за лучшую женскую роль второго плана в роли Велмы Келли.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс в роли Велми Келли

В конце 2022 года на экраны вышел сериал "Уэнздей", в котором Кэтрин Зета-Джонс сыграла Мортишу Аддамс, маму главной героини. Картина от Netflix стала хитом стриминговой платформы.

53-летняя британская актриса замужем с 2000 года за актером Майклом Дугласом. От звездного союза подрастают двое детей — дочь Кэрис и сын Дилан.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс с сыном Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику в платье с экстремальным декольте в сопровождении своего старшего сына.

Также Фокус писал о черно-белой рождественской елке в стиле "Уэнздей" в доме Кэтрин Зета-Джонс.