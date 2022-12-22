Кэтрин Зета-Джонс показала свою рождественскую черно-белую елку в стиле сериала "Уэнсдей"

"У меня аллергия на цвета", — пошутила Кэтрин, показав рождественские украшения.

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53-летняя Кэтрин Зета-Джонс процитировала Уэнсдей Аддамс, показав свою рождественскую елку, украшенную в черно-белых цветах в стиле популярного сериала. В "Уэнсдей" она исполнила роль Мортиши Аддамс. Об этом пишет Daily Mail.

"У меня аллергия на цвета", — пошутила актриса, показав украшения на Рождество.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и ее мрачная рождественская елка Фото: Скриншот [ + – ] Кэтрин Зета-Джонс и ее мрачная рождественская елка Фото: Скриншот

Актриса сослалась на сцену из популярного сериала, где Мортиша просит специальную черно-серую школьную форму для дочери, поскольку у нее "аллергия на цвет". Все остальные ученики академии "Невермор" носят сиреневую форму.

Сериал, режиссером которого стал Тим Бертон, рассказывает о Уэнсдей Аддамс, дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов.

После того, как в обычных школах она не прижилась, ее отправляют в академию Невермор, где когда-то учились ее родители.

Но девушка сталкивается с загадочным чудовищем и начинает расследования убийств.

В настоящее время сериал продолжает доминировать в чартах Netflix и стал третьим по популярности англоязычным сериалом стримера за всю историю.

[ + – ] Трейлер сериала "Уэнсдей"

С момента своего дебюта 23 ноября сериал просмотрели 752,52 миллиона часов.

Актриса Дженна Ортега, исполнившая главную роль, стала настоящей звездой, чей стиль теперь копируют по всему миру. Так, благодаря ей, девушки снова начинают дополнять свои наряды мужскими галстуками.

Ранее Фокус рассказывал о том, как создавался стиль героинь сериала, и Мортиши Аддамс в том числе. Ее хотели сделать более современной, не отступая от классического образа.