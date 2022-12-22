Кетрін Зета-Джонс показала свою різдвяну чорно-білу ялинку в стилі серіалу "Венздей"

"У мене алергія на кольори", — пожартувала Кетрін, показавши різдвяні прикраси.

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53-річна Кетрін Зета-Джонс процитувала Венздей Аддамс, показавши свою різдвяну ялинку, прикрашену чорно-білими кольорами в стилі популярного серіалу. У "Венздей" вона виконала роль Мортіші Аддамс. Про це пише Daily Mail.

"У мене алергія на кольори", — пожартувала акторка, показавши прикраси на Різдво.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс і її похмура ялинка Фото: Скриншот [ + – ] Кетрін Зета-Джонс і її похмура ялинка Фото: Скриншот

Акторка послалася на сцену з популярного серіалу, де Мортіша просить спеціальну чорно-сіру шкільну форму для доньки, оскільки та має "алергію на кольори". Усі інші учні академії "Невермор" мають бузкову форму.

Серіал, режисером якого став Тім Бертон, розповідає про Венздей Аддамс, дочку Мортіші та Гомеса Аддамсів.

Після того, як у звичайних школах вона не прижилася, її відправляють в академію "Невермор", де колись навчалися її батьки.

Але дівчина стикається із загадковим чудовиськом і починає розслідування вбивств.

Зараз серіал продовжує домінувати в чартах Netflix і став третім за популярністю англомовним серіалом стримера за всю історію.

[ + – ] Трейлер серіалу "Венздей"

Із моменту свого дебюту 23 листопада серіал переглянули 752,52 мільйона годин.

Акторка Дженна Ортега, яка виконала головну роль, стала справжньою зіркою, чий стиль тепер копіюють у всьому світі. Так, завдяки їй дівчата знову починають доповнювати своє вбрання чоловічими краватками.

Раніше Фокус розповідав про те, як створювався стиль героїнь серіалу, і Мортіші Аддамс у тому числі. Її хотіли зробити сучаснішою, не відступаючи від класичного образу.