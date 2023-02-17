Пастор, решивший повторить 40-дневный пост Иисуса Христа, умер через 25 дней

Мужчина попал в больницу в критическом состоянии.

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39-летний основатель евангелической церкви Санта-Триндаде (Мозамбик) Франсиско Барах решил повторить одно из чудес Иисуса, описанных в Библии, и отказаться от пищи на 40 дней, однако организм мужчины не выдержал испытания. Через 25 дней после начала голодания он скончался в больнице города Бейра, куда его доставили в критическом состоянии, сообщает ВВС.

В медучреждение он попал совершенно истощенным. Франсиско сильно потерял в весе и не мог самостоятельно не только передвигаться, но даже стоять. Первыми тревогу забили последователи пастора и его родственники, которые больше не могли наблюдать за тем, что с ним происходит.

Когда Бараха доставили в больницу, врачи диагностировали у него отказ органов пищеварения и острую анемию. Его пытались спасти, вводя ему внутривенно жидкости и заставляя употреблять жидкую еду, однако все попытки были предприняты слишком поздно, и мужчина не выжил.

Знакомые покойного рассказали журналистам, что для него привычным делом было поститься, но раньше он никогда не делал это столько времени. Барах считал, что пост является одним из способов укрепления веры и пути к вечной жизни.

По словам брата Франсиско, Маркеса Мануэля Бараха, пастор действительно постился, но оспорил медицинский диагноз его смерти.

"Правда в том, что мой брат страдал от низкого кровяного давления", – сказал он.

Кроме того, что Франсиско был пастором, он также являлся учителем французского языка в городе Мессика, расположенном недалеко от западной границы Мозамбика с Зимбабве.

Согласно Евангелия от Луки, после своего крещения Иисус был уведен Духом в пустыню, где постился 40 дней. Он противостоял искушению дьявола и выдержал испытание.

"Он ничего не ел в те дни, а в конце их взалкал", – говорится в Библии от Луки 4:2.

При этом в тексте нет ведомостей, был ли отказ Иисуса от еды и воды полным.

Ученые не раз пытались выяснить, сколько времени взрослый человек может провести без еды. Так, согласно информации Мedical News Today, сытый мужчина весом около 70 килограммов может прожить без еды от одного до трех месяцев. Без воды человек может умереть уже на третьи сутки.

Ранее Фокус писал о том, что, по словам ученых, при похудении количество еды играет важную роль.