Пастор, який вирішив повторити 40-денний пост Ісуса Христа, помер через 25 днів

Чоловік потрапив до лікарні у критичному стані.

Related video

39-річний засновник євангелічної церкви Санта-Триндаде (Мозамбік) Франсіско Барах вирішив повторити одне з чудес Ісуса, описаних у Біблії, та відмовитися від їжі на 40 днів, проте організм чоловіка не витримав випробування. Через 25 днів після початку голодування він помер у лікарні міста Бейра, куди його доправили у критичному стані, повідомляє ВВС.

У медзаклад він потрапив зовсім виснаженим. Франсіско сильно втратив у вазі і не міг самостійно не лише пересуватися, а й навіть стояти. Першими на сполох забили послідовники пастора та його родичі, які більше не могли спостерігати за тим, що з ним відбувається.

Коли Бараха доправили до лікарні, лікарі діагностували у нього відмову органів травлення та гостру анемію. Його намагалися врятувати, вводячи йому внутрішньовенно рідини і змушуючи вживати рідку їжу, проте всі спроби зробили надто пізно, і чоловік не вижив.

Знайомі покійного розповіли журналістам, що для нього звичною справою було постити, але раніше він ніколи не робив цього стільки часу. Барах вважав, що піст є одним зі способів зміцнення віри та шляху до вічного життя.

За словами брата Франсіско, Маркеса Мануеля Бараха, пастор дійсно постив, але оскаржив медичний діагноз його смерті.

"Щоправда, в тому, що мій брат страждав від низького кров'яного тиску", — сказав він.

Крім того, що Франсіско був пастором, він також був учителем французької мови в місті Мессіка, розташованому неподалік західного кордону Мозамбіку із Зімбабве.

Згідно з Євангелією від Луки, після свого хрещення Ісус був відведений Духом у пустелю, де постив 40 днів. Він протистояв спокусі диявола і витримав випробування.

"Він нічого не їв у ті дні, то вкінці зголоднів", — йдеться в Біблії від Луки 4:2.

Водночас у тексті немає відомостей, чи була відмова Ісуса від їжі та води повною.

Вчені неодноразово намагалися з'ясувати, скільки часу доросла людина може провести без їжі. Так, згідно з інформацією "Medical News Today", ситий чоловік вагою близько 70 кілограмів може прожити без їжі від одного до трьох місяців. Без води людина може померти вже на третю добу.

Раніше Фокус писав про те, що за словами вчених, при схудненні кількість їжі відіграє важливу роль.