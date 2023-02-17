Евгений Клопотенко признался, какое впечатление на него произвела Елена Зеленская
"Может быть, она – деспот", — пошутил повар, который работал с первой леди над программой по изменению питания школьников в 2020 году.
Известный украинский кулинар и блогер Евгений Клопотенко дал интервью, в котором вспомнил о том, как сотрудничал с первой леди Украины Еленой Зеленской и том, какое впечатление она на него произвела. Интервью он дал "Украинской правде".
В интервью Клопотенко пофантазировал, чтобы они приготовил для Владимира Зеленского, Валерию Залужному, Юлии Тимошенко и прочим политикам, а потом вспомнил о том, какое впечатление на него произвела супруга президента, Елена Зеленская.
Клопотенко и Зеленская в 2020 году вместе начали работать над реформой питания в украинских школах. По словам шеф-повара, личного телефона первой леди у него нет. Он контактирует с ее командой. Даже подарок, банку варенья собственного производства он передавал через ее помощников.
По словам повара, чем кормят президента Украины сейчас он тоже не знает. Знает только, что все продукты питания тщательно проверяют, так что и подарок тоже, скорей всего пройдет проверку.
Все свои наработки и идеи он присылает представителям Елены Зеленской, а те в свою очередь пересылают Клопотенко ответ первой леди. Иногда они видятся в рабочих группах. Клопотенко отметил, что Елена Зеленская производит впечатление вполне положительного и открытого человека, который не тушуется при многотысячной аудитории.
Он вспомнил, как был на конференции, на которой также присутствовала Елена Зеленская. И хоть вокруг была целая толпа, а ее сопровождала охрана, она обернулась и сказала ему: "Женя, пока". Клопотенко не растерялся и попрощался в ответ.
Но в шутку он добавил, что никогда не знает наверняка, какой человек на самом деле первая леди.
"Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает. Кроме президента", — пошутил кулинар.
Напомним, ранее фонд Елены Зеленской получил крупное пожертвование от Леонардо ДиКаприо. В пресс-службе фонда первой леди Украины отметили, что средства будут направлены на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.