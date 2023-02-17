Евгений Клопотенко признался, какое впечатление на него произвела Елена Зеленская

"Может быть, она – деспот", — пошутил повар, который работал с первой леди над программой по изменению питания школьников в 2020 году.

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Известный украинский кулинар и блогер Евгений Клопотенко дал интервью, в котором вспомнил о том, как сотрудничал с первой леди Украины Еленой Зеленской и том, какое впечатление она на него произвела. Интервью он дал "Украинской правде".

В интервью Клопотенко пофантазировал, чтобы они приготовил для Владимира Зеленского, Валерию Залужному, Юлии Тимошенко и прочим политикам, а потом вспомнил о том, какое впечатление на него произвела супруга президента, Елена Зеленская.

Клопотенко и Зеленская в 2020 году вместе начали работать над реформой питания в украинских школах. По словам шеф-повара, личного телефона первой леди у него нет. Он контактирует с ее командой. Даже подарок, банку варенья собственного производства он передавал через ее помощников.

[ + – ] Евгений Клопотенко и Елена Зеленская в 2020 году Фото: Соцсети

По словам повара, чем кормят президента Украины сейчас он тоже не знает. Знает только, что все продукты питания тщательно проверяют, так что и подарок тоже, скорей всего пройдет проверку.

Все свои наработки и идеи он присылает представителям Елены Зеленской, а те в свою очередь пересылают Клопотенко ответ первой леди. Иногда они видятся в рабочих группах. Клопотенко отметил, что Елена Зеленская производит впечатление вполне положительного и открытого человека, который не тушуется при многотысячной аудитории.

Он вспомнил, как был на конференции, на которой также присутствовала Елена Зеленская. И хоть вокруг была целая толпа, а ее сопровождала охрана, она обернулась и сказала ему: "Женя, пока". Клопотенко не растерялся и попрощался в ответ.

Но в шутку он добавил, что никогда не знает наверняка, какой человек на самом деле первая леди.

"Возможно, это ее образ, а на самом деле она – деспот. Никто не знает. Кроме президента", — пошутил кулинар.

Напомним, ранее фонд Елены Зеленской получил крупное пожертвование от Леонардо ДиКаприо. В пресс-службе фонда первой леди Украины отметили, что средства будут направлены на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.