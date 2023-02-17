Євген Клопотенко зізнався, яке враження на нього справила Олена Зеленська

"Можливо, вона — деспот", — пожартував кухар, який працював з першої леді над програмою зі зміни харчування школярів у 2020 році.

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Відомий український кулінар та блогер Євген Клопотенко дав інтерв'ю, в якому згадав про те, як співпрацював з першою леді України Оленою Зеленською та про те, яке враження вона на нього справила. Інтерв'ю він дав "Українській правді".

В інтерв'ю Клопотенко пофантазував, щоб вони приготував для Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Юлії Тимошенко та інших політиків, а потім згадав про те, яке враження на нього справила дружина президента, Олена Зеленська.

Клопотенко та Зеленська у 2020 році разом почали працювати над реформою харчування в українських школах. За словами шеф-кухаря, особистого телефону першої леді він не має. Він контактує із її командою. Навіть подарунок банку варення власного виробництва він передавав через її помічників.

[ + – ] Євген Клопотенко та Олена Зеленська у 2020 році Фото: Соцмережi

За словами кухаря, чим годують президента України, зараз він теж не знає. Знає тільки, що всі продукти харчування ретельно перевіряють, тож і подарунок теж, найімовірніше, пройде перевірку.

Усі свої напрацювання та ідеї він надсилає представникам Олени Зеленської, а ті у свою чергу пересилають Клопотенка відповідь першій леді. Іноді вони зустрічаються у робочих групах. Клопотенко зазначив, що Олена Зеленська справляє враження цілком позитивної та відкритої людини, яка не тушується при багатотисячній аудиторії.

Він згадав, як був на конференції, де також була присутня Олена Зеленська. І хоч довкола був цілий натовп, а його супроводжувала охорона, вона обернулася і сказала йому: "Женя, поки". Клопотенко не розгубився і попрощався у відповідь.

Але жартома він додав, що ніколи не знає напевно, яка людина насправді перша леді.

"Можливо, це її образ, а насправді вона – деспот. Ніхто не знає. Крім президента", — пожартував кулінар.

Нагадаємо, раніше фонд Олени Зеленської отримав велику пожертву від Леонардо Ді Капріо. У пресслужбі фонду першої леді України зазначили, що кошти будуть надіслані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.