18 февраля 2023 года: Феодосия Черниговского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в гости.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феодосия Черниговского. Он возродил разоренный униатами Киево-Выдубицкий монастырь, восстановил Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, основал Печеникскую женскую обитель, построил храм Домницкого монастыря.

Что нельзя делать 18 февраля:

заниматься тяжелым физическим трудом

переедать, употреблять алкоголь

ходить в гости

давать и брать деньги взаймы

Народные приметы и поверья:

морозная погода — к теплой и ранней весне

дождь сегодня — к засушливому лету

теплая погода — к окончанию зимы

День ангела празднуют:

Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия

Родились сегодня:

1898 — Энцо Феррари (ум. 1988), итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari

1933 — Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.

1954 — Джон Траволта, американский актер, танцор и певец, обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми"

А также в этот день:

1930 — американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон

1979 — в пустыне Сахара впервые за многие столетия выпал снег

2021 – Марсоход Perseverance садится на планету Марс и делает ее первые снимки