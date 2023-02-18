18 февраля 2023 года: Феодосия Черниговского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в гости.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феодосия Черниговского. Он возродил разоренный униатами Киево-Выдубицкий монастырь, восстановил Елецкий Успенский монастырь в Чернигове, основал Печеникскую женскую обитель, построил храм Домницкого монастыря.
Что нельзя делать 18 февраля:
- заниматься тяжелым физическим трудом
- переедать, употреблять алкоголь
- ходить в гости
- давать и брать деньги взаймы
Народные приметы и поверья:
- морозная погода — к теплой и ранней весне
- дождь сегодня — к засушливому лету
- теплая погода — к окончанию зимы
День ангела празднуют:
Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия
Родились сегодня:
1898 — Энцо Феррари (ум. 1988), итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari
1933 — Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.
1954 — Джон Траволта, американский актер, танцор и певец, обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми"
А также в этот день:
1930 — американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон
1979 — в пустыне Сахара впервые за многие столетия выпал снег
2021 – Марсоход Perseverance садится на планету Марс и делает ее первые снимки