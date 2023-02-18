18 лютого 2023 року: Феодосія Чернігівського – що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ходити у гості.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського. Він відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснував Печеніцьку жіночу обитель, збудував храм Домницького монастиря.
Що не можна робити 18 лютого:
- займатися важкою фізичною роботою;
- переїдати, вживати алкоголь;
- ходити в гості;
- давати і брати гроші в борг.
Народні прикмети та повір'я:
- морозна погода — до теплої та ранньої весни;
- дощ сьогодні — до посушливого літа;
- тепла погода — до закінчення зими.
День ангела святкують:
Агафія, Олександра, Антоній, Василина, Воїф, Євагрій, Еладій, Макарій, Михайло, Полієвкт, Феодосій, Феодулія
Народилися сьогодні:
1898 — Енцо Феррарі (пом. 1988), італійський конструктор і автовиробник, засновник компанії Ferrari
1933 — Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикант, вдова Джона Леннона.
1954 — Джон Траволта, американський актор, танцюрист і співак, володар премій "Золотий глобус" та "Еммі".
А також у цей день:
1930 — американський астроном Клайд Томбо відкрив найбільшу відому карликову планету Сонячної системи — Плутон.
1979 — у пустелі Сахара вперше за багато століть випав сніг.
2021 — Марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить її перші знімки.