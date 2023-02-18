18 лютого 2023 року: Феодосія Чернігівського – що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити у гості.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського. Він відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснував Печеніцьку жіночу обитель, збудував храм Домницького монастиря.

Що не можна робити 18 лютого:

займатися важкою фізичною роботою;

переїдати, вживати алкоголь;

ходити в гості;

давати і брати гроші в борг.

Народні прикмети та повір'я:

морозна погода — до теплої та ранньої весни;

дощ сьогодні — до посушливого літа;

тепла погода — до закінчення зими.

День ангела святкують:

Агафія, Олександра, Антоній, Василина, Воїф, Євагрій, Еладій, Макарій, Михайло, Полієвкт, Феодосій, Феодулія

Народилися сьогодні:

1898 — Енцо Феррарі (пом. 1988), італійський конструктор і автовиробник, засновник компанії Ferrari

1933 — Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикант, вдова Джона Леннона.

1954 — Джон Траволта, американський актор, танцюрист і співак, володар премій "Золотий глобус" та "Еммі".

А також у цей день:

1930 — американський астроном Клайд Томбо відкрив найбільшу відому карликову планету Сонячної системи — Плутон.

1979 — у пустелі Сахара вперше за багато століть випав сніг.

2021 — Марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить її перші знімки.