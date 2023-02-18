Фотографии новорожденной девочки с волчьей пастью стали вирусными в Сети

О патологии ребенка родители узнали на 20-й неделе беременности.

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Девочка по имени Саттон, родившаяся в середине декабря прошлого года в семье Кортни и Гэвина Гарднеров из Техаса (США), уже в девять недель после своего появления прославилась на весь мир после того, как детский фотограф Шеннон Мортон сделала снимки малышки, а затем опубликовала пару изображений на своей странице в Facebook. Кадры сразу же стали вирусными и спустя месяц после съемок продолжают собирать лайки и комментарии в Сети. Все дело – в необычной внешности ребенка. У Саттон – расщелина губы и неба, что в простонародье называется "вольчей пастью", пишет Daily Mail.

Родители девочки, у которых уже есть старший сын, трехлетний Ашер, очень жалели, что не сделали фото первенца, когда он был совсем крохой, и решили исправить это, наняв профессионального детского фотографа для дочки.

"Мы не делали фотографии беременных или новорожденных с нашим сыном и очень сожалели, что не сделали этого. Поэтому, когда мы забеременели Саттон, я с самого начала знала, что не хочу иметь такой опыт с этой беременностью", – призналась 35-летняя Кортни.

На снимках, которыми поделилась Мортон, Саттон спит, свернувшись калачиком, в кремовом кушаке и повязке с цветами на голове.

"Она любит любое внимание. Это милая Саттон, прелестнейшая рыженькая! — подписала изображения автор.

[ + – ] Маленькая Саттон Фото: Shannon Morton Photography, LLC

По словам матери ребенка, сначала она опасалась реакции людей на патологию ее дочери, поскольку не по наслышке знает, какими жестокими могут быть их комментарии. Однако ничего, кроме слов любви и поддержки, женщина не прочитала.

"Все они были очень добрыми и заботливыми, писали милые сообщения, просто говорили, какая она красивая. Некоторые люди начали публиковать сообщения о том, [как] у них были родственники или друзья, у которых были дети с расщелиной", – рассказала миссис Гарднер.

Кортни и Гэвин говорят, что впервые о патологии дочери узнали во время УЗИ на 20-й неделе беременности. Малышке была диагностирована правосторонняя односторонняя расщелина губы и неба. Кортни предположила, что расщелина губы и неба обусловлена генетически, но причины врожденных дефектов у большинства младенцев.

[ + – ] Свадьба Гевина и Кортни, родителей девочки

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, волчья пасть (или расщепление неба, или заячья губа) – это врожденное заболевание, которое характеризуется появлением деформации в виде разрыва, расщелины в средине неба, возникающей по причине дефективного срастания отростков верхней челюсти с непарной костью лицевого отдела черепа (сошника). Это приводит к появлению сообщения между ротовой и носовой полостями. В определенных случаях дефективное поражение может вызывать и расщелину губы.

Этот дефект устраняют с помощью пластической операции, включающей в себя проведение пластики верхнего неба и восстановление целостности альвеолярного отростка и пластики верхней губы (при необходимости). Впервые операция подобного характера была сделана около 200 лет тому назад во Франции.

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