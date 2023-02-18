Фото новонародженої дівчинки з вовчою пащею стали вірусними в мережі

Про патологію дитини батьки дізналися на 20-му тижні вагітності.

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Дівчинка на ім'я Саттон, яка народилася в середині грудня минулого року в сім'ї Кортні та Гевіна Гарднерів з Техасу (США), вже у дев'ять тижнів після своєї появи прославилася на весь світ після того, як дитяча фотографиня Шеннон Мортон зробила знімки малюка, а потім опублікувала кілька зображень на своїй сторінці у Facebook. Кадри відразу стали вірусними і через місяць після зйомок продовжують збирати лайки та коментарі в Мережі. Вся справа — у незвичайній зовнішності дитини. У Саттон — ущелина губи і піднебіння, що в народі називається "вовчою пащею", пише Daily Mail.

Батьки дівчинки, які вже мають старшого сина, трирічного Ашера, дуже шкодували, що не зробили фото первістка, коли він був зовсім крихіткою, і вирішили виправити це, найнявши професійного дитячого фотографа для доньки.

"Ми не робили фотосесію для вагітної або для новонароджених з нашим сином і дуже шкодували, що не зробили цього. Тому, коли ми завагітніли Саттон, я з самого початку знала, що не хочу мати такий досвід із цією вагітністю", — зізналася 35-річна Кортні.

На знімках, якими поділилася Мортон, Саттон спить, згорнувшись калачиком, у кремовому поясі та пов'язці з квітами на голові.

"Вона любить будь-яку увагу. Це мила Саттон, чарівна руденька!" — Підписала зображення авторка.

[ + – ] Маленька Саттон Фото: Shannon Morton Photography, LLC

За словами матері дитини, спочатку вона побоювалася реакції людей на патологію її дочки, оскільки не з чуток знає, якими жорстокими можуть бути їхні коментарі. Однак нічого, окрім слів любові та підтримки, жінка не прочитала.

"Всі вони були дуже добрими і дбайливими, писали милі повідомлення, просто говорили, яка вона красива. Деякі люди почали публікувати повідомлення про те, як у них були родичі або друзі, у яких були діти з щілиною", — розповіла місіс Гарднер.

Кортні та Гевін кажуть, що вперше про патологію доньки дізналися під час УЗД на 20-му тижні вагітності. Дитині було діагностовано правосторонню односторонню ущелину губи та піднебіння. Кортні припустила, що ущелина губи та піднебіння зумовлена генетично, але причини вроджених дефектів у більшості немовлят.

[ + – ] Весілля Гевіна і Кортні, батьків дівчинки

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, вовча паща (або розщеплення піднебіння, або заяча губа) — це вроджене захворювання, яке характеризується появою деформації у вигляді розриву, ущелини в середині піднебіння, що виникає через дефективне зрощення відростків верхньої щелепи з непарною кісткою лицьового відділу черепа (сошника). Це призводить до появи сполучення між ротовою та носовою порожнинами. У певних випадках дефективне ураження може спричинити й ущелину губи.

Цей дефект усувають за допомогою пластичної операції, що включає проведення пластики верхнього піднебіння і відновлення цілісності альвеолярного відростка і пластики верхньої губи (за необхідності). Вперше операцію такого характеру було зроблено близько 200 років тому у Франції.

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