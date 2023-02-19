19 февраля 2023 года: святителя и ученого Фотия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя спрашивать у беременной женщины пол ее будущего ребенка.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святителя Фотия. Он считается одной из ярчайших личностей в истории Византии. Это не просто проповедник, а ученый, чье служение взывало к независимости церковных судов.
О нем говорили: "Он по праву мог считаться славой своего времени и мог даже спорить с древними".
В Украине 19 февраля отмечают День Государственного Герба.
Что нельзя делать 19 февраля:
- интересоваться полом будущего ребенка
- завидовать, сравнивать свою жизнь с другими
- сквернословить, громко разговаривать
- выносить что-либо из дома
- смотреть в разбитое зеркало
Народные приметы и поверья:
сильный мороз — к затяжной весне
оттепель — к хорошему урожаю зерновых
День ангела празднуют:
Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Дорофея, Евиласий, Иван, Каллиста, Ликарион, Максим, Мария, Марфа, Севастиан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофил, Фотий, Христина, Юлиан
Родились сегодня:
1960 — принц Эндрю, британский принц, герцог Йоркский, вице-адмирал, второй сын королевы Елизаветы II
А также в этот день:
800 год – консулом Франции становится генерал Наполеон I Бонапарт
1855 год – французский математик Леверье составляет первую карту погоды
1992 год – трезубец утверждают как малый герб Украины, это решение принимает Верховная Рада Украины
2008 год – Лидер Кубы Фидель Кастро объявляет о своем уходе из большой политики из-за тяжелого состояния здоровья