19 февраля 2023 года: святителя и ученого Фотия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя спрашивать у беременной женщины пол ее будущего ребенка.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Фотия. Он считается одной из ярчайших личностей в истории Византии. Это не просто проповедник, а ученый, чье служение взывало к независимости церковных судов.

О нем говорили: "Он по праву мог считаться славой своего времени и мог даже спорить с древними".

В Украине 19 февраля отмечают День Государственного Герба.

Что нельзя делать 19 февраля:

интересоваться полом будущего ребенка

завидовать, сравнивать свою жизнь с другими

сквернословить, громко разговаривать

выносить что-либо из дома

смотреть в разбитое зеркало

Народные приметы и поверья:

сильный мороз — к затяжной весне

оттепель — к хорошему урожаю зерновых

День ангела празднуют:

Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Дорофея, Евиласий, Иван, Каллиста, Ликарион, Максим, Мария, Марфа, Севастиан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофил, Фотий, Христина, Юлиан

Родились сегодня:

1960 — принц Эндрю, британский принц, герцог Йоркский, вице-адмирал, второй сын королевы Елизаветы II

А также в этот день:

800 год – консулом Франции становится генерал Наполеон I Бонапарт

1855 год – французский математик Леверье составляет первую карту погоды

1992 год – трезубец утверждают как малый герб Украины, это решение принимает Верховная Рада Украины

2008 год – Лидер Кубы Фидель Кастро объявляет о своем уходе из большой политики из-за тяжелого состояния здоровья