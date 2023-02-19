19 лютого 2023 року: святителя та вченого Фотія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна питати у вагітної жінки стать її майбутньої дитини.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія. Він вважається однією з найяскравіших особистостей історії Візантії. Це не просто проповідник, а вчений, чиє служіння закликало до незалежності церковних судів.

Про нього говорили: "Він по праву міг вважатися славою свого часу і міг навіть сперечатися з давніми".

В Україні 19 лютого святкують День Державного Герба.

Що не можна робити 19 лютого:

цікавитися статтю майбутньої дитини;

заздрити, порівнювати своє життя з іншими;

лихословити, голосно розмовляти;

виносити щось із дому;

дивитися у розбите дзеркало.

Народні прикмети та повір'я:

сильний мороз — до затяжної весни

відлига — до хорошого врожаю зернових

День ангела святкують:

Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Дорофія, Євіласій, Іван, Калліста, Лікаріон, Максим, Марія, Марфа, Севастіан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофіл, Фотій, Христина, Юліан

Народилися сьогодні:

1960 — принц Ендрю, британський принц, герцог Йоркський, віце-адмірал, другий син королеви Єлизавети II.

А також у цей день:

800 рік — консулом Франції стає генерал Наполеон I Бонапарт;

1855 — французький математик Левер'є складає першу карту погоди;

1992 – тризуб стверджують як малий герб України, це рішення приймає Верховна Рада України;

2008 рік – Лідер Куби Фідель Кастро оголошує про свій вихід з великої політики через тяжкий стан здоров'я.