19 лютого 2023 року: святителя та вченого Фотія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна питати у вагітної жінки стать її майбутньої дитини.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія. Він вважається однією з найяскравіших особистостей історії Візантії. Це не просто проповідник, а вчений, чиє служіння закликало до незалежності церковних судів.
Про нього говорили: "Він по праву міг вважатися славою свого часу і міг навіть сперечатися з давніми".
В Україні 19 лютого святкують День Державного Герба.
Що не можна робити 19 лютого:
- цікавитися статтю майбутньої дитини;
- заздрити, порівнювати своє життя з іншими;
- лихословити, голосно розмовляти;
- виносити щось із дому;
- дивитися у розбите дзеркало.
Народні прикмети та повір'я:
сильний мороз — до затяжної весни
відлига — до хорошого врожаю зернових
День ангела святкують:
Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Дорофія, Євіласій, Іван, Калліста, Лікаріон, Максим, Марія, Марфа, Севастіан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофіл, Фотій, Христина, Юліан
Народилися сьогодні:
1960 — принц Ендрю, британський принц, герцог Йоркський, віце-адмірал, другий син королеви Єлизавети II.
А також у цей день:
800 рік — консулом Франції стає генерал Наполеон I Бонапарт;
1855 — французький математик Левер'є складає першу карту погоди;
1992 – тризуб стверджують як малий герб України, це рішення приймає Верховна Рада України;
2008 рік – Лідер Куби Фідель Кастро оголошує про свій вихід з великої політики через тяжкий стан здоров'я.