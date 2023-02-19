В Польше на экраны выходит адаптация украинского сериала "Слуга народа" (фото, видео)

В оригинале главного героя играет действующий президент Украины Владимир Зеленский. В сериале рассказывают об учителе истории, который случайно становится главой государства, отказывается от благ и борется с коррупционерами.

Related video

В Польше с 4 марта выйдет адаптация украинского сериала "Слуга народа". В нем, как и в оригинале, расскажут о 36-летнем учителе истории, который внезапно становится президентом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил польский телеканал Polsat, который выкупил права на съемку более 2-х лет назад.

В украинском оригинале главного героя играет действующий президент Украины Владимир Зеленский. В польской версии главой государства Игнация Конечного играет актер Марцин Хикнар.

"Украинский оригинал сериала привел к власти Владимира Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Получится ли это у Марцина Хикнера? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике", — сказано в заявлении телеканала Polsat.

Сюжет украинской версии "Слуга народа"

Украинский сериал "Слуга народа" рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и сталкивается с армией коррумпированных чиновников и олигархов. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Владимир Зеленский. Первый сезон сериала вышел в эфир телеканала "1+1" в ноябре 2015 года. Всего было снято три сезона и один полнометражный фильм

Сюжет польской версии сериала

Создатели польского "Слуги народа" обещали сохранить оригинальный украинский сценарий телесериала.

В польской версии главного героя зовут Игнатий Конечный. Он 36-летний разведенный мужчина, который живет со своими родителями, сестрой и племянницей. Он интеллектуал, любимый учитель в школе и увлекается бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Став президентом, он отказался и удобств, продолжая ездить на работу на велосипеде.

Однако неактуальные для Польши моменты и политические реалии создатели все же убрали из сюжета.

Напомним, 17 марта 2022-го Netflix вернул украинский сериал "Слуга народа" на свою платформу. В сентябре 2016 года Netflix купил права на показ сериала.