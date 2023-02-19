У Польщі на екрани виходить адаптація українського серіалу "Слуга народу" (фото, відео)

В оригіналі головного героя грає чинний президент України Володимир Зеленський. У серіалі розповідають про вчителя історії, який випадково стає главою держави, відмовляється від благ та бореться з корупціонерами.

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У Польщі з 4 березня вийде адаптація українського серіалу "Слуга народу". У ньому, як і в оригіналі, розкажуть про 36-річного вчителя історії, який раптово стає президентом. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив польський телеканал Polsat, який викупив права на зйомку понад 2 роки тому.

В українському оригіналі головного героя грає президент України Володимир Зеленський. У польській версії главою держави Ігнація Конечного грає актор Марцін Хікнар.

"Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який зіграв у ньому головну роль. Чи вийде це у Марціна Хікнера? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок та цікавих роздумів про політику", — сказано в заяві телеканалу. Polsat.

Сюжет української версії "Слуга народу"

Український серіал "Слуга народу" розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та стикається з армією корумпованих чиновників та олігархів. Головну роль у ньому відіграв нинішній президент Володимир Зеленський. Перший сезон серіалу вийшов в ефір телеканалу "1+1" у листопаді 2015 року. Всього було знято три сезони та один повнометражний фільм.

Сюжет польської версії серіалу

Творці польського "Слуги народу" обіцяли зберегти оригінальний український сценарій серіалу.

У польській версії головного героя звуть Ігнатій Конечний. Він 36-річний розлучений чоловік, який живе зі своїми батьками, сестрою та племінницею. Він інтелектуал, улюблений вчитель у школі та захоплюється колишнім прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем. Ставши президентом, він відмовився від вигод, продовжуючи їздити на роботу на велосипеді.

Проте неактуальні для Польщі моменти та політичні реалії творці все ж таки прибрали із сюжету.

Нагадаємо, 17 березня 2022-го Netflix повернув український серіал "Слуга народу" на свою платформу. У вересні 2016 року Netflix купив права на показ серіалу.