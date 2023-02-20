20 февраля 2023 года: преподобного Луки Элладского, поминальный день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя играть свадьбу, ведь это поминальный день.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. Сегодня принято поминать покойных родственников. для этого пекли пироги с луком и раздавали их бедным и больным. Несколько пирогов оставляли за порогом дома — "угощали" умерших родственников. В этот день также ходили на кладбища, молились за усопших в церквях.

В Украине 20 февраля — День Героев Небесной Сотни.

Что нельзя делать 20 февраля:

носить одежду зеленого цвета

тратить деньги

жениться, играть свадьбу

Народные приметы и поверья:

гром сегодня — к плохому сенокосу

ветер — к хорошему урожаю яровых

облачно — к ранней теплой весне

красный закат — к холодному лету

День ангела празднуют:

Агафангел, Александр, Алексей, Авгул, Авдат, Априон, Вигилий, Вонифатий, Георгий, Лука, Мастридия, Парфений, Петр, Серапион, Феопемпт

Родились сегодня:

1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая

1967 — Курт Кобейн (ум. 1994), американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana

А также в этот день:

1872 — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей

1962 — трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет