20 февраля 2023 года: преподобного Луки Элладского, поминальный день - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя играть свадьбу, ведь это поминальный день.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского. Сегодня принято поминать покойных родственников. для этого пекли пироги с луком и раздавали их бедным и больным. Несколько пирогов оставляли за порогом дома — "угощали" умерших родственников. В этот день также ходили на кладбища, молились за усопших в церквях.
В Украине 20 февраля — День Героев Небесной Сотни.
Что нельзя делать 20 февраля:
- носить одежду зеленого цвета
- тратить деньги
- жениться, играть свадьбу
Народные приметы и поверья:
- гром сегодня — к плохому сенокосу
- ветер — к хорошему урожаю яровых
- облачно — к ранней теплой весне
- красный закат — к холодному лету
День ангела празднуют:
Агафангел, Александр, Алексей, Авгул, Авдат, Априон, Вигилий, Вонифатий, Георгий, Лука, Мастридия, Парфений, Петр, Серапион, Феопемпт
Родились сегодня:
1966 — Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса и телеведущая
1967 — Курт Кобейн (ум. 1994), американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana
А также в этот день:
1872 — в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей
1962 — трижды облетев Землю, Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет