20 лютого 2023: преподобного Луки Елладського, поминальний день — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна грати весілля, адже це поминальний день.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладського. Сьогодні заведено поминати покійних родичів. Для цього пекли пироги з цибулею і роздавали їх бідним і хворим. Декілька пирогів залишали за порогом будинку — пригощали померлих родичів. Цього дня також ходили на цвинтарі, молилися за покійних у церквах.
В Україні 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні.
Чого не можна робити 20 лютого:
- носити одяг зеленого кольору;
- витрачати гроші;
- одружуватися, грати весілля.
Народні прикмети та повір'я:
- грім сьогодні — до поганої сіножаті
- вітер — до хорошого врожаю ярих
- хмарно — до ранньої теплої весни
- червоний захід сонця — до холодного літа
День ангела святкують:
Агафангел, Олександр, Олексій, Авгул, Авдат, Апріон, Вігілій, Вонифатій, Георгій, Лука, Мастридія, Парфеній, Петро, Серапіон, Феопемпт
Народилися сьогодні:
1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель, акторка та телеведуча
1967 — Курт Кобейн (пом. У 1994), американський рок-музикант, лідер гурту Nirvana
А також у цей день:
1872 — у Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей
1962 — тричі облетівши Землю, Джон Глен здійснив перший американський орбітальний космічний політ