20 лютого 2023: преподобного Луки Елладського, поминальний день — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна грати весілля, адже це поминальний день.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладського. Сьогодні заведено поминати покійних родичів. Для цього пекли пироги з цибулею і роздавали їх бідним і хворим. Декілька пирогів залишали за порогом будинку — пригощали померлих родичів. Цього дня також ходили на цвинтарі, молилися за покійних у церквах.

В Україні 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні.

Чого не можна робити 20 лютого:

носити одяг зеленого кольору;

витрачати гроші;

одружуватися, грати весілля.

Народні прикмети та повір'я:

грім сьогодні — до поганої сіножаті

вітер — до хорошого врожаю ярих

хмарно — до ранньої теплої весни

червоний захід сонця — до холодного літа

День ангела святкують:

Агафангел, Олександр, Олексій, Авгул, Авдат, Апріон, Вігілій, Вонифатій, Георгій, Лука, Мастридія, Парфеній, Петро, Серапіон, Феопемпт

Народилися сьогодні:

1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель, акторка та телеведуча

1967 — Курт Кобейн (пом. У 1994), американський рок-музикант, лідер гурту Nirvana

А також у цей день:

1872 — у Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей

1962 — тричі облетівши Землю, Джон Глен здійснив перший американський орбітальний космічний політ