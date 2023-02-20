Масленица 2023 - что означает каждый день праздника и как его красиво и правильно прожить

В этом году Масленая или Сырная неделя начинается 20 февраля, в понедельник, а заканчивается 26 февраля, в воскресенье. Это последняя седмица перед Великим постом. Каждый день этой недели богат на традиции и приметы, имеет свое название и значение.

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Понедельник — встреча Масленицы

В первый день Сырной недели устанавливали Масленичное чучело — в воскресенье его сожгут. А пока хозяйки пекли блины и раздавали их бедным, нуждающимся людям. Обязательно поминали умерших родственников. В этот день можно и нужно ходить в гости и принимать гостей у себя — с радостью, щедростью и добротой.

Вторник — Заигрыши

В этот вторник молодежь искала своих суженых. Девушки присматривались к парням на гуляньях, парни оценивали девушек везде, где встречали. Нужно было успеть посвататься до начала Великого поста.

Среда — Тещины блины

В третий день недели зять должен идти в гости к теще. По количеству угощения на столе у тещи можно было судить о том, как сильно напортачил зять за прошедший год. И чем дружелюбнее будет теща в этот день — тем счастливее будет жизнь молодых супругов.

Четверг — Разгуляй, Широкая Масленица

Это светлый, радостный день. В этот четверг принято было развлекаться и гулять. Все работы по дому и хозяйству прекращались и начинались катания на санях, кулачные бои, прыжки через костер и другое веселье.

Пятница — Тещины вечерки

В эту пятницу тещи ехали в гости к зятьям. Обычно приезжали многолюдной компанией — с подругами или родственниками. Зять должен весь вечер ухаживать за гостями, угощать их блинами и развлекать. В идеале блины он должен был печь сам.

Суббота — Золовкины посиделки

Замужние женщины приглашали в гости сестер мужа, угощали их блинами и вручали подарки. Также вместе гадали на будущее.

Воскресенье — Проводы Масляницы

Этот воскресенье еще называют Прощеным. В этот день заканчивали праздновать, просили друг у друга прощения за совершенные обиды и сами прощали обидчиков. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: "Прости меня", а в ответ слышали: "Бог тебя простит". Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.