Масляна 2023 — що означає щодень свята і як його красиво та правильно прожити

Цього року Масляний чи Сирний тиждень розпочинається 20 лютого, у понеділок, а закінчується 26 лютого, у неділю. Це останній тиждень перед Великим постом. Кожен день цього тижня багатий на традиції та прикмети, має свою назву та значення.

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Понеділок — зустріч Масляної

Першого дня Сирного тижня встановлювали Масляне опудало — у неділю його спалять. А поки господині пекли млинці і роздавали їх бідним, нужденним людям. Обов'язково поминали померлих родичів. Цього дня можна і потрібно ходити в гості і приймати гостей у себе — з радістю, щедрістю та добротою.

Вівторок.

Цього вівторка молодь шукала своїх суджених. Дівчата придивлялися до хлопців на гуляннях, хлопці оцінювали скрізь, де зустрічали дівчат. Треба було встигнути посвататися на початок Великого посту.

Середа — Тещині млинці

Третього дня тижня зять має йти в гості до тещі. За кількістю частування на столі у тещі можна було судити про те, як сильно напартачив зять за минулий рік. І чим дружелюбнішою буде теща цього дня — тим щасливішим буде життя молодого подружжя.

Четвер — Розгуляй, Широка Масляна

Це світлий, веселий день. Цього четверга прийнято було розважатися та гуляти. Усі роботи по дому та господарству припинялися і починалися катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселощі.

П'ятниця — Тещині вечірки

Цієї п'ятниці тещі їхали в гості до зятів. Зазвичай приїжджали багатолюдною компанією — із подругами чи родичами. Зять повинен весь вечір доглядати гостей, пригощати їх млинцями і розважати. В ідеалі млинці він повинен був пекти сам.

Субота — Посиденьки зовиць

Заміжні жінки запрошували у гості сестер чоловіка, пригощали їх млинцями та вручали подарунки. Також разом ворожили на майбутнє.

Неділя — Провід Масляниці

Цю неділю ще називають Прощеною. Цього дня закінчували святкувати, просили один одного прощення за скоєні образи і самі прощали кривдників. За традицією, зустрівшись, люди говорили один одному: "Пробач мені", а у відповідь чули: "Бог тебе пробачить". У цей день вшановується пам'ять святого мученика.