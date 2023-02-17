Масленица 2023: что нельзя делать

В эту неделю нельзя есть мясные продукты, пренебрегать желаниями гостей и мстить.

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В этом году Масленица будет длится с 20 по 26 февраля. Масленицу празднуют на протяжении недели перед Великим постом. В этот праздник существует множество традиций и обычаев, но также есть и некоторые запреты. Что нельзя делать в праздничную неделю — рассказываем.

Что нельзя делать на Масленицу: