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Стиль жизни

Масленица 2023: что нельзя делать

Фото: Getty

В эту неделю нельзя есть мясные продукты, пренебрегать желаниями гостей и мстить.

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В этом году Масленица будет длится с 20 по 26 февраля. Масленицу празднуют на протяжении недели перед Великим постом. В этот праздник существует множество традиций и обычаев, но также есть и некоторые запреты. Что нельзя делать в праздничную неделю — рассказываем.

Что нельзя делать на Масленицу:

  • в эту неделю нельзя есть мясные продукты (можно только рыбу);
  • также в эту неделю нельзя спать днем, так могут быть головные боли;
  • нельзя пренебрегать пожеланиями гостей, подавать на стол начатые блюда;
  • нельзя злится, сквернословить, ругаться и мстить;
  • с четверга по воскресенье нельзя выполнять тяжелую работу по дому;
  • нельзя выбрасывать мусор после обеда всю неделю — только утром;
  • нельзя осуждать людей и распространять сплетни.