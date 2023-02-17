Стиль жизни
Масленица 2023: что нельзя делать
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В эту неделю нельзя есть мясные продукты, пренебрегать желаниями гостей и мстить.
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В этом году Масленица будет длится с 20 по 26 февраля. Масленицу празднуют на протяжении недели перед Великим постом. В этот праздник существует множество традиций и обычаев, но также есть и некоторые запреты. Что нельзя делать в праздничную неделю — рассказываем.
Что нельзя делать на Масленицу:
- в эту неделю нельзя есть мясные продукты (можно только рыбу);
- также в эту неделю нельзя спать днем, так могут быть головные боли;
- нельзя пренебрегать пожеланиями гостей, подавать на стол начатые блюда;
- нельзя злится, сквернословить, ругаться и мстить;
- с четверга по воскресенье нельзя выполнять тяжелую работу по дому;
- нельзя выбрасывать мусор после обеда всю неделю — только утром;
- нельзя осуждать людей и распространять сплетни.