Стиль життя
Масляна 2023: чого не можна робити
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Цього тижня не можна їсти м'ясні продукти, нехтувати бажаннями гостей та мститись.
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Цього року Масляна триватиме з 20 по 26 лютого. Масляну святкують протягом тижня перед Великим постом. У це свято існує безліч традицій та звичаїв, але також є деякі заборони. Чого не можна робити у святковий тиждень – розповідаємо.
Чого не можна робити на Масляну:
- цього тижня не можна їсти м'ясні продукти (можна тільки рибу);
- також цього тижня не можна спати вдень, так можуть бути головні болі;
- не можна нехтувати побажаннями гостей, подавати на стіл початі страви;
- не можна злитися, лихословити, лаятися і мстити;
- з четверга по неділю не можна виконувати важку роботу по дому;
- не можна викидати сміття по обіді весь тиждень — лише вранці;
- не можна засуджувати людей і поширювати плітки.