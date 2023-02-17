Масляна 2023: чого не можна робити

Цього тижня не можна їсти м'ясні продукти, нехтувати бажаннями гостей та мститись.

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Цього року Масляна триватиме з 20 по 26 лютого. Масляну святкують протягом тижня перед Великим постом. У це свято існує безліч традицій та звичаїв, але також є деякі заборони. Чого не можна робити у святковий тиждень – розповідаємо.

Чого не можна робити на Масляну: