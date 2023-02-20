Спираль, спрятанная в кубе: в Саудовской Аравии представили проект уникального небоскреба

Завершить строительство планируют в 2030 году.

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Гигантский небоскреб в форме куба под названием Мукааб появится в центре района Мурабба в Эр-Рияде, сообщает издание Dezeen со ссылкой на правительство Саудовской Аравии. Его собираются построить к северо-западу от центра Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, в 20 минутах езды от аэропорта, и уже описывают как "новое лицо" мегаполиса.

По данным правительства, Мукааб станет "самым большим зданием в центре города в мире" и "в 20 раз больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг". Структура будет иметь высоту 400 метров, что официально сделает ее сверхвысоким небоскребом, и по 400 метров в длину с каждой стороны. Здание заключат в фасад из перекрывающихся треугольных форм, выполненных в современном архитектурном стиле Наджди.

Планируется, что в помещении площадью два миллиона квадратных метров расположатся множество магазинов, культурных и туристических достопримечательностей, а также почти во всю высоту атриум. В опубликованном ролике, показывающем будущий проект, также можно увидеть, что упомянутые 20 квадратных километров площади для различных программ смешанного использования будут сложены в биомиметическую башню, расположенную под закрытым куполом, с собственной внутренеей транспортной сетью.

Небоскреб Мукааб является частью более широкого района Мурабба, анонсированного наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом, председателем недавно созданной компании New Murabba Development Company. Более широкий комплекс будет включать более 100 тысяч квартир и 9 тысяч гостиничных номеров, а также более 980 тысяч квадратных метров магазинов и 1,4 миллиона квадратных метров офисных помещений. Туда же войдут 80 развлекательных и культурных площадок, университет технологий и дизайна, многофункциональный иммерсивный театр и "культовый" музей.

По данным правительства Саудовской Аравии, проект должен быть завершен к 2030 году.

Это один из нескольких мегапроектов, которые в настоящее время разрабатываются в Саудовской Аравии и финансируются Государственным инвестиционным фондом в рамках плана "Видение Саудовской Аравии 2030" по диверсификации экономики страны. Самым известным и наиболее спорным из них является Неом, а также мегаполис The Line. По мнению критиков, этот проект негативно повлияет на окружающую среду и права человека, поэтому девелоперам стоит еще раз взвесить все за и против и принять правильное решение.

Ранее Фокус писал о том, что в Дубае появится самый высокий жилой небоскреб в мире.