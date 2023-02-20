Спіраль, захована в кубі: у Саудівській Аравії презентували проєкт унікального хмарочоса

Завершити будівництво планують 2030 року.

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Гігантський хмарочос у формі куба під назвою "Мукааб" з'явиться в центрі району Мурабба в Ер-Ріяді, повідомляє видання Dezeen із посиланням на уряд Саудівської Аравії. Його збираються побудувати на північний захід від центру Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, за 20 хвилин їзди від аеропорту, і вже описують як "нове обличчя" мегаполісу.

За даними уряду, "Мукааб" стане "найбільшою будівлею в центрі міста у світі" й "у 20 разів більшим, ніж Емпайр-стейт-білдінг". Структура матиме висоту 400 метрів, що офіційно зробить її надвисоким хмарочосом, і по 400 метрів завдовжки з кожного боку. Будівлю закладуть у фасад із трикутних форм, що перекриваються, виконаних у сучасному архітектурному стилі Наджді.

Планується, що в приміщенні площею два мільйони квадратних метрів розташується безліч магазинів, культурних і туристичних пам'яток, а також майже на всю висоту атріум. В опублікованому ролику, який показує майбутній проєкт, також можна побачити, що згадані 20 квадратних кілометрів площі для різних програм змішаного використання будуть складені в біоміметичну вежу, розташовану під закритим куполом, із власною внутрішньою транспортною мережею.

Хмарочос "Мукааб" є частиною ширшого району Мурабба, анонсованого спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммадом бін Салманом, головою новоствореної компанії New Murabba Development Company. Ширший комплекс включатиме понад 100 тисяч квартир і 9 тисяч готельних номерів, а також понад 980 тисяч квадратних метрів магазинів і 1,4 мільйона квадратних метрів офісних приміщень. Туди ж увійдуть 80 розважальних і культурних майданчиків, університет технологій і дизайну, багатофункціональний іммерсивний театр і "культовий" музей.

За даними уряду Саудівської Аравії, проєкт має бути завершено до 2030 року.

Це один із кількох мегапроєктів, які наразі розробляються в Саудівській Аравії та фінансуються Державним інвестиційним фондом у межах плану "Бачення Саудівської Аравії 2030" щодо диверсифікації економіки країни. Найвідомішим і найбільш спірним є Неом, а також мегаполіс The Line. На думку критиків, цей проєкт негативно вплине на навколишнє середовище та права людини, тому девелоперам варто ще раз зважити всі за та проти й ухвалити правильне рішення.

Раніше Фокус писав про те, що в Дубаї з'явиться найвищий хмарочос у світі.