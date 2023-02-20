Анджелина Джоли показала оптимальный ансамбль для ранней весны

Актриса по-прежнему отдает предпочтение серо-черной гамме.

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Весна уже не за горами, и самое время подумать о том, что носить в период частых изменений погоды и температуры воздуха. Свой вариант образа на будущие пару месяцев предложила голливудская кинодива Анджелина Джоли.

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке 47-летняя актриса появилась в в шикарном длинном сером шерстяном пальто. По него она надела объемный черный свитер с глубоким вырезом и темно-серые широкие шерстяные брюки. Образ завершали черные кожаные ботинки и солнцезащитные очки. Волосы знаменитость традиционно оставила распущенными, а на ее лице практически отсутствовал макияж. В качестве украшений звезда остановилась на серьгах и цепочке..

Аэропорт она покинула в сопровождении охраны.

Недавно Анджелина в очередной раз поддержала иранских женщин в соцсети.

"Мой друг @Prune Nourry запускает прекрасный арт-проект, чтобы выразить солидарность со смелыми женщинами в Иране, которые борются за равенство и права, и почтить их мужество. Моя семья принимает участие. Любой желающий может принять участие в проекте, отправив прядь своих волос до 25 февраля по адресу: MBE #235 13 rue de la Boétie 75 008 Paris, France. Выставка состоится в Нью-Йорке 8 марта 2023 год", — написала она.

Ранее Фокус писал о том, какие модные тренды будут популярны в этом году.