Анджеліна Джолі показала оптимальний ансамбль для ранньої весни

Акторка, як і раніше, віддає перевагу сіро-чорній гамі.

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Весна вже не за горами, і саме час подумати про те, що носити в період частих змін погоди й температури повітря. Свій варіант образу на майбутні кілька місяців запропонувала голлівудська кінодіва Анджеліна Джолі.

В аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку 47-річна акторка з'явилася в шикарному довгому сірому вовняному пальті. Під нього вона одягла об'ємний чорний светр із глибоким вирізом і темно-сірі широкі вовняні штани. Образ завершували чорні шкіряні черевики та сонцезахисні окуляри. Волосся знаменитість традиційно залишила розпущеним, а на її обличчі практично був відсутній макіяж. Як прикраси зірка зупинилася на сережках і ланцюжку.

Аеропорт вона залишила в супроводі охорони.

Нещодавно Анджеліна вкотре підтримала іранських жінок у соцмережі.

"Мій друг @Prune Nourry запускає чудовий артпроєкт, щоб висловити солідарність зі сміливими жінками в Ірані, які борються за рівність і права, та вшанувати їхню мужність. Моя сім'я бере участь. Усі охочі можуть узяти участь у проєкті, відправивши пасмо свого волосся до 25 лютого на адресу: MBE #235 13 rue de la Boétie 75 008 Paris, France. Виставка відбудеться в Нью-Йорку 8 березня 2023 року", — написала вона.

Раніше Фокус писав про те, які модні тренди будуть популярні цього року.