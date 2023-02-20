Николь Кидман пришла на церемонию в Лос-Анджелесе с массивным сердцем на шее

Актриса выбрала для выхода в свет ансамбль от бренда Schiaparelli.

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54-летняя австралийская кинодива Николь Кидман произвела фурор на красной дорожке церемонии вручения премии Гильдии арт-директоров в Лос-Анджелесе, появившись перед публикой в облегающем черном платье Schiaparelli, которое подчеркивало ее изящную фигуру. Однако куда больше внимания привлек не огромный разрез до бедра на наряде актрисы, а аксессуар, подобранный к нему.

Николь надела авангардный чокер Schiaparelli с подвеской в виде большого человеческого сердца в золоте и с камнями.

Образ дополняли элегантные туфли на каблуке, а завершали распущенные выпрямленные волосы и макияж с акцентом на ярко-красные губы.

Мероприятие проходило в Intercontinental. Компанию Николь перед камерами составил Баз Лурманн.

[ + – ] Актриса позирует в платье и украшении от Schiaparelli Фото: Getty Images

Совсем недавно Кидман закончила сниматься в фильме "Львица" на острове Майорка. В соцсети она делилась фотографиями прекрасного острова, показывала свои прогулки и архитектуру.

"Красивая Майорка! Спасибо, что приняла меня, я уже планирую вернуться", — подписала фото Николь.

В боевике режиссера Тейлора Шеридана Николь досталась роль очень умного и проницательного агента ЦРУ.

Ранее Фокус писал, что актриса показала свои фото с тренировки, представ перед поклонниками без макияжа и в спортивной форме. Фанаты Кидман восхитились тем, что ей удается держать форму на протяжении десятков лет.