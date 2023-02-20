Ніколь Кідман прийшла на церемонію у Лос-Анджелесі з масивним серцем на шиї

Актриса обрала для появи ансамбль від бренду Schiaparelli.

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54-річна австралійська кінодіва Ніколь Кідман викликала фурор на червоній доріжці церемонії вручення премії Гільдії артдиректорів у Лос-Анджелесі, з'явившись перед публікою в облягаючій чорній сукні Schiaparelli, яка підкреслювала її витончену фігуру. Проте значно більше уваги привернув не величезний розріз до стегна на вбранні актриси, а аксесуар, підібраний до нього.

Ніколь одягла авангардний чокер Schiaparelli з підвіскою у вигляді великого людського серця в золоті та з камінням.

Образ доповнювали елегантні туфлі на підборах, а завершували розпущене випрямлене волосся та макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

Захід проходив у Intercontinental. Компанію Ніколь перед камерами склав Баз Лурман.

[ + – ] Актриса позує в сукні та прикрасі від Schiaparelli Фото: Getty Images

Зовсім недавно Кідман перестала зніматися у фільмі "Левиця" на острові Майорка. У соцмережі вона ділилася фотографіями прекрасного острова, показувала свої прогулянки та архітектуру.

"Гарна Майорка! Дякую, що прийняла мене, я вже планую повернутися", — підписала фото Ніколь.

У бойовику режисера Тейлора Шерідана Ніколь дісталася роль дуже розумного та проникливого агента ЦРУ.

Раніше Фокус писав, що актриса показала свої фото з тренування, постаючи перед шанувальниками без макіяжу та у спортивній формі. Фанати Кідман захопилися тим, що їй вдається тримати форму протягом десятків років.