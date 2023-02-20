Без фотошопа и макияжа: 55-летняя Николь Кидман на тренировке (фото)

Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру во время интенсивной тренировки.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман была замечена на тренировке в сиднейском парке. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выглядела полностью сосредоточенной, когда занималась спортом с помощью набора эластичных резинок.

Николь продемонстрировала свое подтянутое телосложение в модной спортивной одежде, включая фиолетовый топ с короткими рукавами. Она добавила велосипедные шорты темно-синего цвета и завершила ансамбль кроссовками.

Звезда "Большой маленькой лжи" была без макияжа, а ее светлые волосы были растрепанны из-за интенсивности тренировки.

Кидман ведет активный образ жизни, так как выросла в семье, которая любила заниматься спортом.

После нескольких лет участия ее семьи в популярном спортивном мероприятии City to Surf в Австралии, Кидман теперь наслаждается сочетанием спиннинга, йоги и бега.

Ранее Кидман поделилась своими советами по фитнесу во время интервью Los Angeles Times, объяснив : "Разнообразие — лучший способ [быть в форме], который я нашла. Если вы думаете, что будете просыпаться и бегать по пять миль каждое утро до конца своей жизни, нажмите кнопку повтора через неделю. Поэтому я стараюсь смешивать это со спортом, бегом, йогой и даже просто гулять с мужем и детьми".

Напомним, Николь Кидман заметили на прогулке со взрослыми дочерьми.

Также Фокус писал о престижной кинонаграде, которую присвоили Николь Кидман.